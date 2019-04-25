طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440 خطوة بخطوة.. من يحق له التقديم على خدمة معاش الضمان الاجتماعي وطلب الاشتراك

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440، يسعى إليه عدد من السعوديين والذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، ذلك المعاش الذي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين من أموال الزكاة، والمقتصر على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، للمساعدة في ظروف الحياة الصعبة لذلك يبحث الكثير عن كافة الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي 1440وممن تتوافر لديهم الشروط في ذلك النظام الذي تطلقه المملكة العربية السعودية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا ).

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأيتام و تشمل: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

المستثنيون من الضمان الاجتماعي

المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

خطوات تنفيذ الخدمة

يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة . يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني . يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيد جديد لأول مرة وتعبيئة البيانات اللازمة، وهي (البيانت الشخصية ، بيانات العنوان والتواصل ، بيانات الحساب البنكي ، الإفصاح عن الدخل)

في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب وهي :

(بيانات العائل، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها ).

يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من “طلباتي” حتى يتم اتخاذ قرار فيه .

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هـجريا، وذلك تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت الوزارة منذ نشأتها بتنمية المجتمعات المحلية واهتمت بلجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية.

من يحق له التقديم على خدمة معاش الضمان الاجتماعي؟

يحق للسعوديين فقط التقديم على خدمة معاش الضمان الاجتماعي وهم: من وصل سن الشيخوخة للذكر أو الأنثى الأسرة الغير معولة، أسرة المدمن على المخدرات، المرأة بلا عائل، زوجة المدمن على المخدرات الأيتام.

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