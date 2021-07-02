لا تتوقف حكومة المملكة العربية السعودية عن إتاحة وظائف عديدة أمام الراغبين في الحصول على عمل من المواطنين والمواطنات بداخل المملكة، وفي هذا الإطار فقد أتاحت ضمن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الكثير من الوظائف المخالفة للرجال والنساء ضمن برنامج العمل الحر، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على تقديم الدعم لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا المجال وإيجاد فرص عمل جديدة ومناسبة وفقا لأنماط العمل المختلفة، وسنعرض في هذا المقال طريقة التسجيل في برنامج العمل الحر بالسعودية (الرابط والخطوات بالترتيب).

الرابط الرسمي للتسجيل في برنامج العمل الحر

وحرصًا منا على إمداد قرائنا بموقع “كلمة” بالمعلومات التي يبحثون عنها بطريقة مبسطة سنعرض في هذه السطور الرابط الرسمي للتسجيل في برنامج العمل الحر، حيث يهدف برنامج دعم العمل الحر إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى الطاقات البشرية من الجنسين الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات في الدولة، وزيادة فرص العمل للباحثين عن العمل والراغبين في ممارسة العمل الحر.

خطوات التسجيل في برنامج العمل الحر بالسعودية

أما عن كيفية التسجيل في برنامج العمل الحر بالسعودية فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو التالي: