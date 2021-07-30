طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف Reef.gov.sa – شروط الاستحقاق وموعد صرف الدعم

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة من المزارعين وأسرهم مقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل التشجيع على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تقديم الدعم المالي الذي يبلغ نسبة 10% من رأس المال المسجل في البيانات أثناء تقديم الطلب، هذا وقد أعلن البرنامج عن رفع القيد المانع لراتب المتقاعدين للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال سعودي بهدف زيادة عدد المستفيدين وتقديم الدعم المالي لرفع الإنتاجية الزراعية وتحسين معيشة ونمط حياة المزارعين الصغار .

ماهو برنامج ريف؟

هو برنامج مدعوم من الحكومة السعودية لأبنائها من المزارعين الصغار من قبل وزارة البيئة والمياه، بهدف تحسين القطاع الزراعي الصغير وتوسيع من مجالاته وتوفير المال من أجل مساعدته على تحقيق الإنتاجية وتطوير المعدات، حيث يسمح للمتقدم باختيار 3 من بين عدة زراعات مختلفة (الورد – البن العربي – صيد الأسماك – تربية مواشي – الفواكه الاستوائية – المحاصيل المطرية)

دعم ريف كم المبلغ

يتم تقديم مبلغ مالي قيمته 54 ألف ريال في السنة الواحدة ويتم صرف الدعم بصورة شهرية، وهنا يطرح سؤال وهو دعم ريف كم المبلغ؟ يتم تقسيم القيمة السنوية على 18 شهر بحيث يكون مبلغ الدعم 3000 ريالا في الشهر كحد أقصى.

دعم ريف متى ينزل

يتم صرف دعم ريف أول كل شهر ميلادي في الحسابات البنكية للمستفيدين وتكون فترة دراسة الأهلية لقبول الطلب كما هو موضح بالصورة أسفل:

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

هذا البرنامج لأبناء الوطن لذا على المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة تنقل.

ألا يزيد إجمالي الدخل عن 6000 ريال شهرياً.

لا يكون المتقدم مسجل في أي وظيفة سواء حكومية أو خاصة.

العمر لا يقل عن 21 سنة.

لابد أن يكون على دراية كاملة في الأعمال الزراعية ومتخصص مهن زراعية ويقوم باختيار بين الزراعات التي حددها البرنامج المذكورة أعلى.

يجب أن يقدم إثباتات الأهلية في مزاولة المهنة.

لابد من الالتزام بكافة الضوابط الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي باسمه (نشط) يتم تسجيله في المنصة.

تقوم الأسرة بإصدار وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف

الدخول عبر منصة برنامج دعم ريف.

ثم الضغط على خانة (ابدأ بطلب الدعم).

ومنها ثم الضغط على خيار جديد الذي سوف ينقلك لصفحة تسجيل البيانات.

بعد تعبئة البيانات اضغط التالي.

سوف يرسل لك النظام رمز التحقق على جوالك الذي ادخلته في البيانات.

ثم ادخل رقم الحساب البنكي، وحدد القطاع المراد العمل به الورد، البن، الفواكه..وغيرهم مما سبق ذكرهم.

بعد ذلك يقوم النظام بدراسة الأهلية ويتم إبلاغك بالقبول أو الرفض.

في حالة وجود أي استفسارات يمكن التواصل عبر رقم برنامج دعم ريف على 19930 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً.