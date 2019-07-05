طريقة التسجيل في بلاك بورد  Blackboard جامعة الطائف رابط

يبحث العديد من الطلاب عن “بلاك بورد جامعة الطائف” ، حيث يقوم بتقديم خدمات الكترونية خاصة لطلبة الجامعة داخل المملكة العربية السعودية، لمتابعتهم ومراقبة جودة العملية التعليمية، ويتيح الفرصة للطلاب لكي يتواصلوا مع المقررات الدراسية في اى وقت ومن اى مكان، والتواصل مع الأساتذة وزملائهم، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع علي خطوات التسجيل في هذا النظام، طريقة تحميل تطبيق “بلاك بورد” الخاص بجامعة الطائف .

خطوات التسجيل في بلاك بورد جامعة الطائف

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب الالتزام بها حتي تتم عمليه التسجيل وهي كالآتي :

فى لخطوة الاولى يجب تحميل تطبيق بلاك بورد .

لكي تتمكن من القيام بخطوات التسجيل يجب الدخول على برنامج البلاك بورد عبر هذا الرابط

عند فتح التطبيق ستجد نافذة خاصة بالموافقة على الشروط والاحكام إضغط على الموافقة، ومن ثم سوف يفتح البرنامج .

سوف تظهر لك صفحة جديدة يوجد بها مربع خاص بالبحث .

قم بالبحث من خلاله على جامعة الطائف الالكترونية، ثم قم باختيار الجامعة.

تقوم بإملاء البيانات الشخصية المطلوبة وهي (اسم المستخدم وهو الرقم الجامعي الخاص به، كلمة المرور وهي رقم الاقامة او رقم الهوية الوطنية ).

يجب عليك التأكد من صحة البيانات التى تم إدخالها ثم النقر على “متابعة”.

سوف تنتقل للصفحة التي يوجد بها المواد الدراسية المقررة على الطالب.

طريقة تحميل تطبيق بلاك بورد ومميزاته

يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحميل تطبيق ” بلاك بورد” للاطلاع على المقررات الدراسية، للتفاعل من خلال مجموعة أدوات إلكترونية، ويتم من خلالها تقديم الاختبارات والواجبات وتصحيحها وتقييم الطلاب بشكل إلكتروني، وتوزيع المقررات على الطلاب حسب قدرتهم التحصيلية، ويوجد طريقتين لتحميل برنامج “بلاك بورد” للتسجيل في الجامعات الالكترونية، وهي تحميلة من الروابط المتواجدة على اجهزة الكمبيوتر، او من خلال البحث في المتجر فى الجوال وذلك بكتابة Black board mobile learn، ثم تقوم بتحميله .

مزايا بلاك بورد