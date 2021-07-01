طريقة التسجيل في توكلنا بأكثر من طريقة

تطبيق توكلنا الذي أطلقته هيئة الذكاء الاصطناعي”سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية للعمل على التواصل مع الأفراد في المملكة من مواطن ومقيم وتقديم الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا وما يرتبط بها من تعاملات يومية يحتاج إليها الفرد ولا يتمكن من قضائها إلا عن طريق التواصل مع مسؤولي الخدمات ولتوضي أهمية تطبيق توكلنا سوف نتعرف أولاً على طريقة التسجيل على التطبيق وأهم الخدمات التي يقدمها.

التسجيل في تطبيق توكلنا

يتوفر تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي بنظاميه الأندرويد والايفون ويمكن تحميله من خلال جوجل بلاي أو آب ستور.

يتم التسجيل على التطبيق من خلال عدة خطوات لمن لديه حساب في منصة أبشر ومفعل .

فتح التطبيق على الهاتف الذكي والضغط على تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية أو الإقامة.

إدخال تاريخ الميلاد والضغط على التالي.

إذا كنت مسجل في منصة أبشر سوف تتلقى رمز التفعيل على الهاتف.

التسجيل في توكلنا بدون أبشر

في حال لم يكن لديك حساب في منصة أبشر سوف تصلك رسالة مفادها” يمكنك التسجيل في توكلنا بعد تعريف رقم الجوال من خلال حساب مفعل على أبشر الأفراد”

ويتم الدخول على منصة أبشر الأفراد وتسجيل الدخول ثم الانتقال إلى خدماتي ومنها الخدمات العامة .

ثم اختيار تعريف رقم الجوال لتطبيق توكنا وإدخال بيانات الشخص المراد التعريف له، والضغط على التالي.

ظهور اسم الشخص المعرف له ورقم هويته والضغط على التالي، إدخال رمز التحقق من جوال المعرف له.

ثم تلقي رسالة تم التعريف بنجاح، والضغط على إنهاء.

التسجيل في تطبيق توكلنا

يتم الانتقال إلى تطبيق توكلنا وتلقي رسالة استكمال التسجيل.

يتم اختيار كلمة مرور مناسبة وتأكيدها مرة أخرى.

تحديد مكان الإقامة على الخريطة، أجب على الأسئلة الصحيحة.

حدد التابعين والمكفولين في مقر إقامتك.

بعد الانتهاء سوف يتم الدخول على الحساب.

طريقة تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا