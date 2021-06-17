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طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1442 عبر بوابة طاقات للتوظيف

بواسطة نانسي نبيل
طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1442 عبر بوابة طاقات للتوظيف تسجيل حافز الباحثين عن عمل

برنامج حافز هو إحدى برامج طاقات البوابة الوطنية للعمل التي من خلالها تقديم المساعدات بأكثر من طريقة حيث يشمل حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، فيما يقدم دعم يتضمن إعانات مالية بشكل شهري تقدم للأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط المحددة، هذا خطة تحسين سوق العمل ورفع الاقتصاد بالمملكة في إطار التطورات الجارية والمساعدة للفئات المحتاجين سواء للمال أو العمل بجانب توفير عدة وظائف من خلال شركات ومؤسسات من خلال برنامج هدف دعم التوظيف.

1 برنامج حافز
2 شروط تسجيل حافز البحث عن عمل
3 شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل
4 طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1442

برنامج حافز

يشمل حافز قسمين وهما حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول عن عمل لكلاهما يتم تقديم دعما من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية وفق معايير معينة، فيما يختلف كل قسم عن الآخر.

شروط تسجيل حافز البحث عن عمل

  • يشترط الجنسية السعودية.
  • عمر المتقدم أو المتقدمة من 20 وحتى 35 سنة.
  • لا يزيد الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي ولا يكون لديه أي عمل خاص (نشاط تجاري).
  • ألا يكون الشخص من مستفيدي معاش التأمينات الاجتماعية.
  • ألا يكون طالب في أي مرحلة تعليمية أو تدريبية.

شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل

  • لابد من الجنسية السعودية.
  • الفئة العمرية من 20 إلى 60 سنة.
  • يشترط ألا يكون مسجل من قبل في إحدى برامج بوابة طاقات للتوظيف.
  • ألا يمتلك أي نشاط تجاري ولا يكون من مستفيدي المعاشات.

طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1442

يجب عند التقديم في حافز لأول مرة تقديم مستندات حكومية تثبت  أن  المواطن مقيم في المملكة بشكل شبه دائم ولا يكون قد خرج منها خلال العشر أشهر الأخيرة، ولا يكون له نشاط تجاري أو من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلى..أما عن كيفية التسجيل في حافز هي التالي:-

  •  الدخول عبر موقع طاقات البوابة الوطنية للعمل.
  • ثم الضغط على تسجيل جديد، ومنها تحديد الهوية الوطنية للمستخدم.
  • بعد ذلك تعبئة البيانات التي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال سوف يقوم النظام بإرسال رسالة عبر هاتفك تحتوي على رمز تحقق عليك كتابته في الخانة التي أمامك.
  • متابعة بقية الخطوات المتتالية ورفع المستندات المطلوبة ولابد الموافقة على الأحكام والشروط ثم مراجعة البيانات وتسجيل.

في حالة وجود لديك أي استفسار أو مواجهة صعوبة في التسجيل يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء على رقم حافز المجاني 920020301.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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