طريقة التسجيل في خدمات الباص المدرسي عبر منصة نور 1443

خدمات الباص المدرسي من الأمور الهامة التي توفرها وزارة التعليم مع الإعلان عن الحضور إلى المدارس خلال العام التعليمي القادم 1443.ويتم توفير منصة نور الإلكترونية لخدمات التسجيل في النقل المدرسي توفيرا على أولياء الأمور واطمئنان على الطلبة في وسائل تابعة للحكومة وآمنة ومريحة، سوف نتعرف على طريقة التسجيل من خلال موقع نور الإلكتروني.

التسجيل في خدمات الباص المدرسي

التسجيل في خدمات الباص المدرسي توفر الكثير من الجهد على أولياء الأمور في توصيل أبنائهم إلى المدرسة كل يومن مع توافر خدمات النقل الآمنة والمريحة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة والإجراءات الوقائية ويتم التسجيل في النقل المدرسي من خلال التالي:

التوجه إلى موقع نظام نور الإلكتروني

تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر أو الطالب.

أو إنشاء حساب جديد، والدخول على القائمة الرئيسية.

اختيار خدمات النقل المدرسي واختيار اسم الطالب.

تسجيل كافة بيانات الطالب والانتقال إلى سداد الرسوم.

وضع رقم السداد في الخانة المخصصة له والتأكيد على البيانات وحفظ وتقديم الطلب.

رسوم خدمات الباص المدرسي

يتم توفير التسجيل في خدمان النقل المدرسي والباصات التي توفرها وزارة التعليم للتسهيل على الطلبة وأولياء الأمور وتقديم الخدمات المصاحبة للدراسة خلال الحضور النظامي ومنها خدمات النقل وفق الرسوم المطلوبة من الطلبة والتي يتم سدادها بطريقة إلكترونية