طريقة التسجيل في منصة ريف للاستفادة من برنامج دعم الريف والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة ريف ، وهي بوابة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من برنامج دعم الريف، الذي يقدم لهم الدعم المادي المناسب بما يساعدهم في تنمية الأنشطة الزراعية وتعزيز الإنتاج، وجاءت هذه المبادرة ضمن إطار اهتمام وحرص الحكومة السعودية على النهوض بكل القطاعات على حد سواء تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وفي هذه المقالة نعرض طريقة التسجيل في المنصة ، وبيان أهم الشروط للقبول في برنامج دعم الريف.

منصة ريف

طريقة التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

يمكن للراغبين التسجيل بسهولة في بوابة الريف من قبل الأسر المنتجة للاستفادة من الدعم والامتيازات المقدمة للمزارعين بالإضافة إلى كافة أصحاب المهن المرتبطة بها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط التالي إلى موقع منصة ريف

الضغط على انشاء حساب جديد على المنصة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة والتي تتضمن ما يلي:

كتابة الاسم. إدخال رقم الهوية. كتابة تاريخ الميلاد. كتابة كلمة المرور والتحقق منها. رمز التحقق المرئي.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على كلمة “تسجيل”.

إدخال رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله على الجوال خاصتك.

وعلى الفور يتم تسجيل الحساب في المنصة.

شروط القبول في برنامج دعم الريف للأسر المنتجة

بعد التسجيل والحصول على حساب في منصة ريف ، وللحصول على خدمات برنامج دعم الريف للأسر المنتجة يجب أن تتوفر عدداً من الشروط لضمان القبول في المنصة الوطنية للأسر المنتجة، حيث تهدف تلك المنصة في المقام الأول إلى دعم الأسر المنتجة وربات البيوت وصغار المزارعين فضلاً عن توفير مشاريع للعاطلين عن العمل وأبرز هذه الشروط:

أن يكون المتقدم بالطلب مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم بالطلب عاملاً في أحد المهن الزراعية التي يدعمها برنامج دعم الريف.

أن يكون المتقدم بالطلب غير موظف في أحد القطاعين بالمملكة ( القطاع العام أو القطاع الخاص).

أن لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن واحد وعشرون عاماً .

ويشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم بطلب التسجيل في المنصة لا يتجاوز 6000 ريال سعودي.

ألا يتعدى مجموع برامج الدعم المالي التي يستفاد منها المتقدم بالطلب عن ثلاث برامج.

ألا يتعدى إجمالي الدعم المباشر عن 54.000 ريال سعودي سنوياً لكل البرامج الملتحق بها.

تقديم المستندات التي تثبت أهلية المتقدم بالطلب في مزاولة المهنة.

الالتزام بتطبيق كل المعايير والشروط الصحية والفنية التي تحددها المنصة.

امتلاك المتقدم بالطلب لحساب بنكي ناشط باسمه ويشترط أن يكون مُسجلاً على المنصة الإلكترونية.

استيفاء كافة البيانات الشخصية والفنية عبر التسجيل في المنصة المخصصة لهذا الغرض.

وعند استيفاء كل الشروط، يتم رفع الطلب على المنصة الإلكترونية، ومن ثم تحصل الأسرة المتقدمة على وثيقة العمل الحر والتي تكون موثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.