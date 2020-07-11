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طريقة التسجيل والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية رابط ابشر للتوظيف jobs.sa

بواسطة دنيا محمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء تلقي طلبات الالتحاق في كلية الملك فهد الأمنية لحاملي الثانوية العامة للالتحاق بدورة 64 علي أن يبدأ التسجيل من الساعة 8 سباح عبر بوابة التوظيف الرسمية وزارة الداخلية، علما أنه أخر موعد للتقديم هو يوم الجمعة الموافق ‏‏26/11/1441 هـ حتي الساعة العاشرة صباحا، ووضحت الشروط الواجبة للتسجيل وعلما بأنه سوف يتم استبعاد كل من المتزوجين من أجنبيات.

طريقة التسجيل في كلية الملك فهد الامنية

أو من سبق طردهم من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب، ونستعرض معكم شروط التسجيل والقبول :

  • أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
  • يستثني من الشرط السابق من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
  • أن يكون حسن الأخلاق والسمعة.
  • غير محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف.
  • أن يكون لائق طبيا وسليم من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسمية.
  • تناسب كل من الوزن مع الطول.
  • أن يكون حاصل علي الثانوية العامة (شرعي، طبيعي)، أو نظام المقررات (إنساني، طبيعي),
  • من خريجي الثانوية عام 1441 هـ.
  • لا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة.
  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.
  • أن يكون أدي كل من اختبار القدرات العامة وحاصل علي 70 %.
  • لا يقل المعدل التراكمي عن 80 %.
  • يمكن الدخول علي بوابة التوظيف والتسجيل.
  • علما بانه سوف يتم إرسال رسالة بالقبول في موعد إعلان النتائج.
دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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