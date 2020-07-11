طريقة التسجيل والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية رابط ابشر للتوظيف jobs.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء تلقي طلبات الالتحاق في كلية الملك فهد الأمنية لحاملي الثانوية العامة للالتحاق بدورة 64 علي أن يبدأ التسجيل من الساعة 8 سباح عبر بوابة التوظيف الرسمية وزارة الداخلية، علما أنه أخر موعد للتقديم هو يوم الجمعة الموافق ‏‏26/11/1441 هـ حتي الساعة العاشرة صباحا، ووضحت الشروط الواجبة للتسجيل وعلما بأنه سوف يتم استبعاد كل من المتزوجين من أجنبيات.

طريقة التسجيل في كلية الملك فهد الامنية

أو من سبق طردهم من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب، ونستعرض معكم شروط التسجيل والقبول :