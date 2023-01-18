طريقة التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشروط اللازمة

في إطار توطين الوظائف الحكومية والاستغلال الأمثل للقوى البشرية للمواطنين الكويتين فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توفر فرص عمل شاغرة للرجال والنساء للكويتيين حديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم

بيان الوظائف المعلنة من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تم الإعلان عن تفاصيل الوظائف الخاصة بحاملي الشهادات الجامعية والدبلوم وهى بالقطاع التأميني والقضائي بنظام الدوام الكامل وينتهى التقديم بها يوم 2023/01/26 وبيانها كالآتي :

المؤهل العلمي الوظيفة جامعي تخصص إدارة أعمال أخصائي شكاوى واقتراحات وجودة الخدمة التأمينية جامعي تخصص علوم إدارية باحث تأميني مبتدئ جامعي تخصص محاسبة – تمويل اختصاصي اشتراكات مبتدئ جامعي تخصص قانون – حقوق باحث قانوني جامعي تخصص إدارة أعمال اختصاصي تسجيل تأميني مبتدئ جامع تخصص محاسبة أخصائي تسوية تأمينية مبتدئ دبلوم موظف اشتراكات دبلوم تخصص محاسبة موظف مد الحماية التأمينية دبلوم إدارة مساعد مفتش ضبطية قضائية دبلوم موظف تأميني مبتدئ دبلوم سكرتارية مساعد إداري مبتدئ

اشتراطات التقدم للتعيين على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يشترط على المتقدمين على الوظائف أعلاه أن يتوافر فيه الآتي :

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة وذلك في بعض التخصصات

أن يكون التقدير العام للشهادات الجامعية لا يقل عن تقدير جيد جدا ولا يقل عن جيد لحاملي الدبلوم

ألا يكون المتقدم قد سبق له التسجيل كمؤمن عليه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

في حالة عمل اختبارات يشترط النجاح لاكتمال التعيين على الوظيفة

طريقة التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

للتقديم على الوظائف أعلاه وذلك لمن تحقق فيه شروط التوظيف يرجى إتباع الآتي :

الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا

تعبئة طلب الالتحاق على الوظائف ثم الدخول على “التوظيف والتدريب”

وإرفاق المتطلبات التالية :-

صورة شخصية

أصل المؤهل الدراسي أو ما يعادله من وزارة التعليم للجامعات الخاصة والأجنبية

أصل شهادة الميلاد والهوية الوطنية

مختصر سيرة ذاتية يحتوى على المؤهل والدورات والتدريب

شهادة الخدمة الوطنية العسكرية

بعد تقديم كافة المستندات سيتم البت في الطلبات المقدمة وإعلامكم بقبول الطلب أو عدمه وفى حالة الشكاوى والاستفسارات يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني [email protected]