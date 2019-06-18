طريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 على المرتبة السادسة والرابعة للرجال

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم، في المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للرجال من أجل العمل في مقر الديوان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية وهي ( الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، وسكاكا، ونجران، وحائل، والأحساء، وأبها)؛ والتي بدأ التقديم عليها ابتداء من اليوم 15 شوال 1440هـ، ويستمر حتى يوم 17 شوال.

وأكد ديوان المظالم، في بيانه الرسمي أن الوظائف المعلنة متاحة لكافة المواطنين الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة للمراتب الموضحة في وزارة الخدمة المدنية.

شروط التقدمي على ديوان المظالم

وأوضح ديوان المظالم، أنه طبقاً للائحة التنفيذية للتعيين في ديوان المظالم، والتي كشف عنها الديوان عبر الإدارة العامة للموارد البشرية، أنه يجب توفر الشروط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

كما يجب اجتياز اختبارات اللياقة الصحية الخاصة بالوظائف، ويجب أن يكون حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المناسبة.

ويشترط أن لا يكون قد تم فصله من أي وظيفة حكومية لأي من الأسباب التأديبية.

وحددت الإدارة اجتياز اختبار قياس القدرات الهامة، وذلك لكافة الراغبين في الالتحاق بوظائف الدرجة الرابعة، مع اجتياز اختبار قياس القدرات المعرفية لشاغلي الوظائف على المرتبة السادسة، ويجب إنهاء الاختبار قبل تاريخ 3 / 11 / 1440هـ.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للمرتبتين الرابعة والسادسة

وأتاح ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، التقديم على الوظائف، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا، حيث يستمر التقديم حتى 17 شوال الحالي، كما سوف التعيين عبر المسابقة الوظيفية.