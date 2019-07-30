طريقة التقديم على وظائف وزارة العدل النسائية 1440.. الشروط المطلوبة ورابط التقديم عبر موقع الوزارة www.moj.gov.sa

طريقة التقديم على وظائف وزارة العدل، يبحث عنها عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت وزارة العدل عن توافر وظائف نسائية شاغرة بالمرتبة السابعة، والتي تحمل مسمى “كاتب عدل”، وذلك لشغل مناصب في كتابات العدل بكافة مناطق المملكة، حيث تهدف وزارة العدل توظيف النساء لإتاحة الفرصة لهم في العمل بالمجالات المختلفة والتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، بالإضافة لتوسع مكانة المرأة في مرافق الوزارة.

ونتابع معكم كافة تفاصيل وظائف وزارة العدل التي أعُلنت عبر موقعها، بجانب رابط التسجيل في وظائف وزارة العدل نساء عبر موقع www.moj.gov.sa، بالإضافة للشروط اللازمة في وزارة العدل وظائف نسائية، ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج نعرض عليكم ايضًا طريقة التقديم على وظائف وزارة العدل، والتخصصات المطلوبة.

www.moj.gov.sa

أتاحت وزارة العدل وظائف نسائية بالمملكة السعودية، وذلك بتوجيهات الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، في خطوة جديدة بالمملكة لإعطاء المرأة فرصة في العمل وتوسع مكانتها بمختلف المسميات الوظيفية في المؤسسات العامة والوظائف الحكومية بالسعودية، وأوضحت وزارة العدل توظيف مسمى “كاتب عدل” لعدد من التخصصات التالية:

الفقه.

الشريعة.

الأنظمة.

فقه السنة ومصادرها.

أصول الفقه.

القضاء.

جميع التخصصات التي لها علاقة بالشريعة والقضاء.

وظائف وزارة العدل

التقديم على وظائف وزارة العدل، لا يتم إلا إذا استوفت المتقدمة وراغبة العمل بالوزارة الشروط المطلوبة التي تم إعلانها بشكل رسمي في بيان وظائف وزارة العدل، حيث جاءت كالتالي:

يشترط أن تكون جنسية المتقدمة للعمل “سعودية”. ضرورة أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة بكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية التي ذُكرت سلفًا. يشترط أن لا يكون قد سبق الحكم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف أو الدين أو الأمانة. لم يصدر ضدها أي قرار تأديبي بالفصل من أي وظيفة عامة.

تقديم على وظائف وزارة العدل 1440

فى حالة رغبتك في التقديم على وظائف وزارة العدل 1440 لابد من تحضير المستندات والوثائق المطلوبة التي تشمل كافة البيانات الشخصية الخاصة، والتي نوضحها في السطور التالية:

صورة من وثيقة التخرج “معتمدة”.

صورة شهادة حسن السيرة والسلوك “معتمدة”.

صورة الهوية الوطنية.

إرفاق تزكيتين علميتين.

وأوضحت الوزارة أن سيتم استبعاد أي مستند لا يكون بجودة وصورة واضحة وبحجم لا يزيد عن 1 ميجا بايت.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العدل

وظائف وزارة العدل يمكنك التقديم عليها من خلال الدخول لموقع “وزارة العدل“، على أن يبدأ تلقي رغبات التوظيف بدءًا من غد الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 1440، حيث يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع واحد فقط.