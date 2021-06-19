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طريقة التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة والوظائف المتاحة

بواسطة أمين إبراهيم

التعرف على كيفية التقديم في “الشئون الصحية” بالحرس الوطني لحملة الثانوية العامة أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم الإعلان من قبل إدارة الحرس الوطني بالمملكة السعودية عن توفير 600 وظيفة متاحة لحملة الثانوية العامة للعمال في التوظيف العسكري، وذلك للشباب والفتيات في عدد من المدن المختلفة بالسعودية وهي “الرياض والحساء والمدينة المنورة والقصيم ونجران والدمام وعرعر”، وسنعرض في هذا المقال طريقة التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة والوظائف المتاحة.

1 الوظائف المتاحة في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442
2 رابط وخطوات التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة

الوظائف المتاحة في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442

وبالنسبة للوظائف المتاحة في “الشئون الصحية” بالحرس الوطني 1442، فقد أوضحت إدارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عنها والتي جاءت على النحو التالي:

  • “محاسب، وأمين مستودع، ومساعد إداري، ومدير بيانات يشترط خبرة بمجال الكمبيوتر”.
  • “صيدلي، وسائق، ومستشار قانوني، ومساعد خدمات طبي، وناسخ طبي”.
  • “مشرف تدقيق داخلي، وأخصائي اجتماعي، وتحسين الجودة، زفني أشعة أسنان، ومدير شئون الموارد البشرية”.
  • “فني طب طوارئ، ومراسل، وفني أشعة، وأخصائي تغذية علاجية، ومساعد طبيب أسنان”.
  • “أخصائي أكلينيكي، ومنسق أبحاث، وظائف تمريض، مترجم طبي، وفني مختبر”.

رابط وخطوات التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة

أما عن طريقة التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني لحملة الثانوية العامة فستكون من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة  واستيفاء الشروط المطلوبة ومن أهمها أن يكون سعودي الجنسية، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

  1. في البداية يجب الدخول على رابط التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني.
  2. بعد ذلك يقوم الراغب بالعمل في الشئون الصحية بالحرس الوطني باختيار الوظيفة الملائمة له.
  3. ثم يقوم بتسجيلها وكتابة كافة البيانات المطلوبة.
  4. وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة تسجيل لتتمكن من التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني.
أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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