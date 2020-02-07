طريقة الحصول على إعفاء بنك التسليف الجديد 1441 || كيفية تقديم طلب إعفاء من سداد قروض بنك التسليف والادخار
بنك التسليف والادخار يشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية، فالكثير يتطلع إلى إعفاء بنك التسليف الجديد، وخاصة بعد أن اعلن بنك التسلف عن إعفاء بعض المقترضين من سداد القروض وفق شروط وظروف محددة، فالإعفاء يشمل بعض المواطنين الذين لا يستطيعون سداد بعض الأقساط لتعرضهم لظروف مادية صعبة، وسوف نوضح لكل متابعينا خطوات الإعفاء من سداد قروض بنك التسليف والادخار من خلال رقم الهوية في التفاصيل القادمة.
إعفاء بنك التسليف 1441 بالمملكة العربية السعودية
تم الإعلان عن إعفاء البعض من سداد قروض بنك التسليف وجاء ذلك تصديقاً للأوامر الملكية التي صدرت في الفترة الماضية بإعفاء جميع المواطنين الذين يعانون من سداد باقي الأقساط بالمملكة، وجاءت الأوامر الملكية بعد أن استشعر المسئولون من تعرض بعض مواطني المملكة من سوء أحوالهم المعيشية بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة خلال الفترة الماضية.
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طريقة الإعفاء من من سداد قروض بنك التسلف والادخار 1441.
- يتم التقدم بطلب إلى وزارة المالية مكتوب به طلب إعفاء.
- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمقترض تكون سارية المفعول.
- تقديم كشف بعدد أفراد العائلة وقيمة الدخل الشهرى لرب المنزل.
- تقديم كل التقارير الطبية التي تفيد بعدم القدرة على استكمال باقي السداد.