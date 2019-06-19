طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية

طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب ، وذلك من خلال بعض الجهات التمويلية التي حددها صندوق التنمية العقارية، بهدف تسهيل الحلول السكنية والتمويلية على المواطنين من أجل دعم تملك السكن، جاء هذا ضمن مبادرات وزارة الإسكان عبر برنامج سكني الذي قدم قرض حسن الإضافي للمدنيين بجانب القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية الذي يصل قيمته إلى 500 ألف ريال بحد أقصى.

من خلال خدمة أعرف دورك يمكنك استعلام موعد صرف الصندوق العقاري من خلال رابط رابط اعرف دورك – طريقة الاستعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري برقم الهوية

الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب من الجهات التمويلية

أعلن موقع صندوق التنمية العقارية عن بعض شركات التمويل المشاركة والتي تمكنك من الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب على البنك، وهم كما موضح بالصورة أسفل:-

شركة دويتشه الخليج للتمويل.

دار التماليك.

أملاك العالمية.

بداية لتمويل المنازل.

الشركة السعودية لتمويل المساكن.

طريقة الحصول على القرض العقاري من صندوق التنمية العقارية

أولاً يجب تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

سوف يرسل الصندوق رسالة نصية تتضمن رقم المستفيد.

بعد ذلك قم بحجز موعد من خلال الموقع أو التواصل عبر مركز الاتصال على رقم 199088 لمعرفة كيفية تقديم المستندات المطلوبة.

وفي هذا الصدد قد أتاح صندوق التنمية العقارية في وقت سابق عن خدمة عجلها العقارية والتي تمكنك من معرفة دورك على قوائم الانتظار و تعجيل الحصول على القرض العقاري.