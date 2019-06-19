طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية

طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب ، وذلك من خلال بعض الجهات التمويلية التي حددها صندوق التنمية العقارية، بهدف تسهيل الحلول السكنية والتمويلية على المواطنين من أجل دعم تملك السكن، جاء هذا ضمن مبادرات وزارة الإسكان عبر برنامج سكني الذي قدم قرض حسن الإضافي للمدنيين بجانب القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية الذي يصل قيمته إلى 500 ألف ريال بحد أقصى.
من خلال خدمة أعرف دورك يمكنك استعلام موعد صرف الصندوق العقاري من خلال رابط رابط اعرف دورك – طريقة الاستعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري برقم الهوية
الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب من الجهات التمويلية
أعلن موقع صندوق التنمية العقارية عن بعض شركات التمويل المشاركة والتي تمكنك من الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب على البنك، وهم كما موضح بالصورة أسفل:-
- شركة دويتشه الخليج للتمويل.
- دار التماليك.
- أملاك العالمية.
- بداية لتمويل المنازل.
- الشركة السعودية لتمويل المساكن.
طريقة الحصول على القرض العقاري من صندوق التنمية العقارية
- أولاً يجب تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.
- سوف يرسل الصندوق رسالة نصية تتضمن رقم المستفيد.
- بعد ذلك قم بحجز موعد من خلال الموقع أو التواصل عبر مركز الاتصال على رقم 199088 لمعرفة كيفية تقديم المستندات المطلوبة.
وفي هذا الصدد قد أتاح صندوق التنمية العقارية في وقت سابق عن خدمة عجلها العقارية والتي تمكنك من معرفة دورك على قوائم الانتظار و تعجيل الحصول على القرض العقاري.
التعليقات
مشكلة فى التمويل الشخصي في البنك رفض طلبي قال مايسمح لك لازم تسددالشخصي
ممتاز جدا
يستحق 50مليون نجمه شكرا
التعليق الثاني ولم يظهر الأول أعتقد بأنه لم يوافق طموحات المسؤلين ولكن أكرر اذا اراد الصندوق أن يلعب دور الوسيط ويخالف النظام بالامتناع عن صرف القرض من رأس مال الصندوق كما كفله النظام فلا مانع على شرط أن يكون رقم السراء هو نفس الرقم الأول ويأخذ الصندوق القرض من الممولين ويودعها في حساب المواطن شكرا الشريف
عند تحديث المعلومات فإن المواطن يسقط حقه في السراء القديم وعلى الصندوق أن يصرف القرض من رأس مال الصندوق لا أن يكون وسيط هذا حق وهذا ما كفله النظام فلا تحدثوا تسقط
حقك الذي كفله النظام شكرا الشريف
عند تحديث المعلومات فإن المواطن يسقط حقه في السراء القديم وعلى الصندوق أن يصرف القرض من رأس مال الصندوق لا أن يكون وسيط هذا حق وهذا ما كفله النظام فلا تحدثوا تسقطقوا حقوحكم اذا تعرفوا النظام شكرا الشريف
محتاج قرض سكني بقيمة 200000 جنيه وأسدد من المرتب كل شهر 2500 جنيه وانا موظف بشركة أبوقير للأسمدة بالأسكندرية ومتبقي لي 5سنوات على التقاعد. وشكراً 01101015052
انا محتاج قرض حسن لشراء شقة 250000 وادفع من المرتب كل شهر 2000 جينة مهما كانت السنين وانا اعمل فى شركة كهرباء اسكندرية وشكرا ت. 01229803753
المشكله اللي عليه قروض من البنوك لازم يسدد حتى يستفيد من القرضالعقاري
هذا الموضوع ليس بجديد جميع الجهات التمويلية اللي ذكرتها تعطيك مبلغ ما يجيب لك بيت .
حاليا متقاعد وماخذ تمويل له شهر عن طريق البنك كيف الحصول على القرض العقاري علما بان اسمي موجود لدى الاسكان وقالوا بيتصلوا علي والى الان انتظرهم لي شهرين
السلام عليكم تم تسهيل طلب تمويل أفضل من سابق ألله يجزاكم خير