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طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية

كتب نانسي نبيلفي آخر تحديث
طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية
طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب

طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب ، وذلك من خلال بعض الجهات التمويلية التي حددها صندوق التنمية العقارية، بهدف تسهيل الحلول السكنية والتمويلية على المواطنين من أجل دعم تملك السكن، جاء هذا ضمن مبادرات وزارة الإسكان عبر برنامج سكني الذي قدم قرض حسن الإضافي للمدنيين بجانب القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية الذي يصل قيمته إلى 500 ألف ريال بحد أقصى.

من خلال خدمة أعرف دورك يمكنك استعلام موعد صرف الصندوق العقاري من خلال رابط رابط اعرف دورك – طريقة الاستعلام عن موعد صرف الصندوق العقاري برقم الهوية

 الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب من الجهات التمويلية

أعلن موقع صندوق التنمية العقارية عن بعض شركات التمويل المشاركة والتي تمكنك من الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب على البنك، وهم كما موضح بالصورة أسفل:-

  • شركة دويتشه الخليج للتمويل.
  • دار التماليك.
  • أملاك العالمية.
  • بداية لتمويل المنازل.
  • الشركة السعودية لتمويل المساكن.
طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية
شركات التمويل السكني للحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب

طريقة الحصول على القرض العقاري من صندوق التنمية العقارية

  • أولاً يجب تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.
  • سوف يرسل الصندوق رسالة نصية تتضمن رقم المستفيد.
  • بعد ذلك قم بحجز موعد من خلال الموقع أو التواصل عبر مركز الاتصال على رقم 199088 لمعرفة كيفية تقديم المستندات المطلوبة.

وفي هذا الصدد قد أتاح صندوق التنمية العقارية في وقت سابق عن خدمة عجلها العقارية والتي تمكنك من معرفة دورك على قوائم الانتظار و تعجيل الحصول على القرض العقاري.

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عن الكاتب

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

التعليقات

  3. التعليق الثاني ولم يظهر الأول أعتقد بأنه لم يوافق طموحات المسؤلين ولكن أكرر اذا اراد الصندوق أن يلعب دور الوسيط ويخالف النظام بالامتناع عن صرف القرض من رأس مال الصندوق كما كفله النظام فلا مانع على شرط أن يكون رقم السراء هو نفس الرقم الأول ويأخذ الصندوق القرض من الممولين ويودعها في حساب المواطن شكرا الشريف

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  4. عند تحديث المعلومات فإن المواطن يسقط حقه في السراء القديم وعلى الصندوق أن يصرف القرض من رأس مال الصندوق لا أن يكون وسيط هذا حق وهذا ما كفله النظام فلا تحدثوا تسقط
    حقك الذي كفله النظام شكرا الشريف

    رد

  5. عند تحديث المعلومات فإن المواطن يسقط حقه في السراء القديم وعلى الصندوق أن يصرف القرض من رأس مال الصندوق لا أن يكون وسيط هذا حق وهذا ما كفله النظام فلا تحدثوا تسقطقوا حقوحكم اذا تعرفوا النظام شكرا الشريف

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  6. محتاج قرض سكني بقيمة 200000 جنيه وأسدد من المرتب كل شهر 2500 جنيه وانا موظف بشركة أبوقير للأسمدة بالأسكندرية ومتبقي لي 5سنوات على التقاعد. وشكراً 01101015052

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  10. حاليا متقاعد وماخذ تمويل له شهر عن طريق البنك كيف الحصول على القرض العقاري علما بان اسمي موجود لدى الاسكان وقالوا بيتصلوا علي والى الان انتظرهم لي شهرين

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