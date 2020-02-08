طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والوافدين من بنك الراجحي

الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل، حيث يوفر بنك الراجحي عدة قروض شخصية لكل المقيمين والوافدين وأتاح القرض إذا كنت متقاعد، أو تعمل في القطاع الخاص أو الحكومة، وذلك بإعطاء قرض يصل لـ 50ألف ريال، كما يوفر أيضاً التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، يأتي هذا ضمن الخدمات العديدة التي يوفرها مصرف الراجحي للمواطنين بهدف المساعدة على تلبية الاحتياجات الضرورية في الحياة منها الراغبين في الزواج أو عمل مشروع بهامش ربح، أو التغلب على المصاعب المالية التي تعرقل سريان المعيشة كما يجب.

وفي هذا الصدد وفر بنك الراجحي قرض شخصي للموظفين بدون ضامن من خلال كيفية وشروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن.

فيما جاءت منصة سفلة الإلكترونية الجديدة ومنح تمويل شخصي سريع فوري في الحال من خلال طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من منصة سلفة الإلكترونية للتمويل السريع.

تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والوافدين من بنك الراجحي

وفر بنك الراجحي مجموعة من التمويل المختلفة، عقاري، سيارات فضلاً عن بطاقات الائتمان والتأمين التكافلي وعدة خدمات أخرى عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال البوابة يمكن تقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل لأي شخص بالمملكة بالشروط التالية:-

للوافدين يجب خطاب من جهة العمل ساري حتى الانتهاء من سداد الأقساط.

يجب موافقة جهة العمل مع خطاب معتمد بتحويل الراتب.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة عند سداد الدفعة الأخيرة.

ألا يقل الراتب عن ألفين ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب تمويل لأي شخص من الراجحي

يمكن لأي شخص في المملكة مقيم أو وافد متقاعد ذو عمل حكومي أو خاص الحصول على قرض من بنك الراجحي بدون كفيل بالخطوات التالية:-