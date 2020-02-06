طريقة الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي

قرض شخصي بدون تحويل الراتب، إن القروض أصبحت أمراً مهماً للعديد من الناس نظراً لأنها تساعد كثيراً في حل أزمات مالية أو عمل مشروع ما أو لسداد دين…وغيرهم من الأمور التي تحتاج إلى دفع مبالغ مالية وهي غير متوفرة في الوقت ذاته، لذلك يلجأ الشخص للحصول على قرض شخصي يساعده في حل أزمته بشكل سريع، لهذا وفرت عدة بنوك وشركات تعطي تمويل شخصي منها سلفة التي خصصت التمويل السريع في الحال بطريقة إلكترونية لمعرفة تفاصيل أكثر يمكنك الدخول على رابط طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من سلفة أما عن الشروط ⇐ من خلال منصة سلفة الإلكترونية..شروط الحصول على تمويل شخصي سريع دون تحويل الراتب.

طريقة الحصول على قرض بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي

أتاح بنك الراجحي عدة قروض شخصية من أجل التعاون والمساعدة مع المواطنين ولهذا وفر عدة قروض كل واحد له الشروط الخاصة به، لكي تناسب مجموعة مختلفة من الفئات، منها طريقة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل يصل لـ50 ألف ريال من بنك الراجحي.

أما عن الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب فمن خلال الخطوات التالي:-

تعبئة نموذج الطلب عبر رابط بنك الراجحي.

ثم اضغط على كلمة ارسال.

شروط التقديم على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

الجنسية السعودية.

لا يقل الراتب عن 2.000 ريال.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

الحد الأدنى سنة والحد الأعلى 5 سنوات.

لاتقل فترة الخدمة في العمل الحالي عن سنة بالإضافة إلى الفترات السابقة.

لا تتجاوز ثلث الراتب.

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