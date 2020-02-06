طريقة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل يصل لـ50 ألف ريال من بنك الراجحي

القروض الشخصية أمر يهم العديد من المواطنين المقيمين بالسعودية، لذلك يقدم بنك الراجحي الحصول على قرض شخصي بدون كفيل يصل قيمة التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي، بتسهيلات تهدف لـ المساندة في الحصول على المبالغ المالية المطلوبة لسد الاحتياجات أو عمل مشروع..وغيره، يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي سهل ضمن المساعدات المالية لمن يحتاجها، وذلك عن طريق بعض الشروط.

وفي هذا الصدد جاءت سلفة بتوفير تمويل شخصي سريع فوري في الحال تقدر أن تحصل عليه بشروط بسيطة من خلال منصة سلفة الإلكترونية..شروط الحصول على تمويل شخصي سريع دون تحويل الراتب، أما عن طريقة تقديم الطلب وكيفية الحصول على القرض فمن خلال رابط طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من سلفة للتمويل السريع.

طريقة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي

رابط مصرف الراجحي (نموذج الطلب) لـ التقديم على طلب تمويل شخصي بالخطوات الأوراق التالية:-

المستندات المطلوبة/

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبنك.

صورة من الهوية الوطنية.

خطاب تعريف من جهة العمل.

خطاب تحويل الراتب من جهة العمل.

كلفة التمويل 3.2%.

مدة التمويل 60 شهراً.

القسط الشهري 900 ريال.

رسوم إدارية 500 ريال.

شروط الحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي

الحد الأدنى للراتب 2.000 ريال سعودي ولابد أن يكون معتمد من جهة العمل.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 سنة وذلك عند سداد الدفعة الأخيرة.

الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر ويعتمد على حسب جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

ضمن شروط التأهل أن يوافق البنك على العميل.

جدير بالذكر في حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على خدمة عملاء بنك الراجحي على رقم 920003344 أو على رقم 8001241222 (الهاتف التسويقي).