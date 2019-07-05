طريقة الغاء تأشيرة عاملة منزلية مساند musaned

نقدم لكم طريقة الغاء “تأشيرة عاملة منزلية” فى “برنامج مساند”musaned ، حيث اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انه من الممكن الغاء تأشيرة إستقدام العمالة المنزلية، وفى جميع الحالات التى يمكن عن طريقها الحصول على تأشيرات إستقدام جديدة، طبقا للوائح والضوابط التي وضعها البرنامج، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مميزات التعاقد الالكتروني من اجل أستقدام عمالة منزلية، وخوات التعاقد مع المكاتب، والشروط اللازمة للتقديم على تأشيرة عمالة منزلية.

طريقة الغاء تأشيرة استقدام العمال المنزلية

اعلنت وزارة العمل والتنميو الاجتماعية، انه يمكن للمواطنين الغاء او انهاء تأشيرة العمال المنزلية وذلك خلال اربعة عشر يوم، وذلك عن طريق برنامج مساند، ويجب ان يقوم بتوضيح جودة أي تأشيرة مطلوب الغائها عن طريق “برنامج مساند للعمالة المنزلية” ، ويظهر له وقت استحقاقه على البديل، و يتم الغاء هذه التأشيرات بعد ان يتم التجربة للعمالة المنزلية وذلك لفترة ثلاثة اشهر، وبعد هذه الفترة يتم دراية مدى ملائمة العاملة المستأجرة لطبيعة العمل من عدمها، حيث انه عند التاكد من عدم وجود الكفاءة، يتم رجوع العاملة الى مكتب الاستقدام، يحق لها ان تحصل على تأشيرة استقدام بديلة، وقد بلغ عدد العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية الى مليوني عامل، وتعدى عدد العاملات ثلثي هذا العدد .

برنامج مساند من أجل استقدام العمال المنزلية

هو عبارة عن منصة الكترونية ومنظومة متكاملة و تعمل على تسهيل اجراءات الاستقدام بصورة غير مسبوقة، وتم اطلاقها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهدف من إنشاءها هو تسهيل اجراءات استقدام العمال المنزلية، وهى احدى المشروعات التي تكون مكملة لخدمات استقدام العمال المنزلية، والعمل على ضمان حقوق كافة الاطراف، و تساهم ايضا في العمل على رفع الوعي ، لأصحاب العمل و العمال ويتم ذلك عن طريق إيضاح حقوق ومسؤوليات وواجبات كل جانب تجاه الطرف الاخر، قامت إطلاق هذه الخدمة من خلال مكاتب وشركات الاستقدام التي تم اعتمادها، وذلك عن طريق برنامج مساند، لكى تحصل على هذه الخدمة يجب اولا اعتماد النموذج الإلكتروني لعقد خدمات التوسط،ـ وذلك لاستقدام العمال المنزلية.

مميزات التعاقد الالكتروني من أجل استقدام العمال المنزلية

منصة الكترونية سهلة لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب الإستقدام والشركات .

تساهم فى تقوية التنافس بين الشركات ومكاتب التي مرخص لها مزاولة نشاط خدمات الإستقدام .

يتم من خلالها إستكمال إجراءات العملية التعاقدية، من خلال تقديم التسهيلات التي تتم بين صاحب العمل ومقدمي الخدمة، وهي العمالة المنزلية .

المساعدة فى تقديم الانفاقات التي تتم عن طريق التعاقد الإلكتروني، وذلك بعد الاطلاع على العروض المناسبه، والانتقاء منها .

يساعد في إمكانية حصول صاحب العمل على حقوقة، وحقوق العمالة المنزلية، وواجبات الطريفين خلال فترة التعاقد .

بعد التسجيل فى منصة مساعد يمكنكم التعرف على جميع الجنسيات والمهن المتاحة، واتمام إجراءات التعاقد .

خطوات التعاقد مع المكاتب من خلال مساند



اول خطوة هى التسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مساند .

قم بتحديد التأشيرة .

قم بتعيين العمر والجنسية والمهنة .

قم بتحديد تحديد طراز الإستقدام .

ارسال الطلب الى 3 شركات او مكاتب استقدام .

يمكنكم الاطلاع على جميع عروض التعاقد التي تم بعثها من قبل مزودي الخدمة، وقد تم الرخصة لهم .

يتم تقديم العرض المناسب، وبعد ذلك يتم تعيين السيرة الذاتية المناسبة للعمالة .

الخطوة الاخيرة هى دفع المبلغ المستحق عن طريق سداد .

شروط التقديم على تأشيرة عمالة منزلية

يشترط على المتقدم ان يسجل في منصة أبشر .

يتم دفع اي مخالفات سير قبل تقديم الطلب .

يتم السداد عن طريق الصراف الآلى قيل تقديم الطلب .

يتم دفع مبلغ قدرة 2.000 ريال سعودي رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية .

يشترط تقديم شهادة راتب او أوضح حساب بنكي، للتأكد من المقدرة المالية .

أسباب رفض إصدار تأشيرة عمالة منزلية