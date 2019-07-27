طريقة تبليغ عن المواليد (المواطنين-الوافدين) في السعودية..وطريقة حجز موعد لتسجيل المواليد

مع التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في كل المجالات رغبة منها في الاعتماد علي الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح راحة مواطنيها سواء مواطنين أو مقيمين، ومن ضمن القطاعات الهامة داخل المملكة والتي تقوم بإحداث العديد من التغييرات بها قطاع الأحوال المدنية، حيث أطلقت هيئة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية توفير خدمة تسجيل واقعات الميلاد والوفاة بإصدار الشهادات الخاصة بها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة تبليغ عن المواليد (المواطنين-الوافدين).

الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل شهادة ميلاد المواليد السعوديين

ضرورة إحضار أصل شهادة الميلاد من المستشفي التي تمت بها الولادة.

ضرورة إحضار صورة من سجل الأسرة الخاص بوالد المولود.

في حالة كانت الأم سعودية لابد من تكون مضافة بالسجل.

إحضار الوثائق الخاصة بأم الطفل إذا كانت مواطنة غير سعودية.

تقديم المعاملة الخاصة بالأم في حالة عدم وجود أوراق تثبت عدم هويتها.

تعبئة بيانات الاستمارة رقم 87 .

صرف شهادة ميلاد مؤقته صلاحيتها عام واحد فقط.

بعد انتهاء السنة واستكمال كل التطعيمات الطبية يصدر أحد الوالدين الشهادة الأصلية للمولود.

زيارة موقع وزارة الداخلية السعودي ثم الذهاب لموقع بوابة أبشر الإلكترونية والضغط علي أيقونة حجز موعد بالأحوال المدنية.

بعد مضي 15 يوم يتم إصدار شهادة الميلاد السعودية وبعد استلامها لابد من توقيع المدير العام عليها لأنها تكون غير مختومة.

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الأوراق المطلوبة في حالة كانت الأم مواطنة سعودية وغير مضافة أو غير سعودية

إحضار أصل وصورة من عقد الزواج.

إحضار أصل تبليغ الولادة من المستشفي التي تمت بها عملية الولادة.

تقديم صورة من السجل الخاص بأسرة والد الزوجة أو تقديم الوثائق الخاصة بأخواتها في حالة عدم توافر أي مستندات مع الوالد.

تقديم صورة من جواز السفر وصورة من رخصة الإقامة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للمواليد غير السعوديين وتمت ولادتهم داخل المملكة

تقديم أصل تبليغ الولادة من المستشفي.

تقديم أصل وصورة من جواز سفر الزوج والزوجة وتكون سارية المفعول.

أصل تصريح الإقامة وصورة منه لكلآ من الزوج والزوجة وتكون سارية المفعول.

تعبئة بيانات نموذج 87 .

أصدر شهادة ميلاد مؤقتة لمدة عام واحد وبعد إنهاء الطفل لتطعيماته الأساسية يتم إصدر شهادة الميلاد الأصلية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للمواطنين السعوديين بدل فاقد

يتم إحضار صورة من شهاد الميلاد التالفة أو المفقودة في حالة توافرها.

إحضار بطاقة الأحوال المدنية والسجل الخاص بالأسرة وصورة منه.

تعبئة النموذج المخصص لذلك.

طريقة حجز موعد لتسجيل المواليد