طريقة تجديد الإقامة إلكترونياً في السعودية بدون كفيل عبر منصة أبشر 1444 برخصة العمل وبدونها

يهتم الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية بكيفية تجديد الإقامة بالسعودية بشكل إلكتروني سواء كان المقيم بالمملكة السعودية يعمل أو بدون عمل يمكنه تجديد الإقامة من خلال منصة أبشر، وقامت المملكة العربية السعودية بتسهيل عملية تجديد الإقامة بشكل إلكتروني وذلك تسهيلا على المقيمين، كما أنها أتاحت تجديد الإقامة دون الحاجة إلى الرجوع لكفيل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة تجديد الإقامة عبر منصة أبشر إلكترونياً.

تجديد الإقامة بدون كفيل عبر منصة أبشر 1444

أتاحت إدارة الجوازت إمكانية تجديد الإقامة إلكترونياً في المملكة العربية السعودية عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية وذلك دون الحاجة إلى كفيل مع الحرص على استيفاء كافة الشروط المطلوبة لإتمام عملية تجديد الإقامة مع سداد الرسوم المالية المقررة لعملية تجديد الإقامة، ويمكن تجديد الإقامة بدون كفيل عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. قم بإختيار أبشر أفراد من الصفحة الرئيسية.

يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال إدخال الإسم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول قم بإختيار “الخدمات الإلكترونية”.

قم بتحديد نوع الخدمة واختار “تجديد الإقامة”.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بعملية تجديد الإقامة بدون كفيل، ثم اضغط على “التالي”.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك لتجديد الإقامة في السعودية.

قم بتحديد المدة الخاصة بتجديد الإقامة إليها، واضغط على زر “تأكيد”.

وأخيرا قم بالضغط على زر “جدد الإقامة”.

وتعتبر طريقة تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية للمقيمين بدون عمل نفس الطريقة السابق ذكرها مع الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بخدمة تجديد الإقامة بدون رخصة عمل، واستكمال باقي الخطوات لتتم عملية تجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة عبر منصة أبشر بدون كفيل

يمكن تجديد الإقامة بكل سهولة من خلال الخطوات التي ذكرناها سابقاً، ويتم دفع رسوم التجديد لإتمام عملية التجديد، حيث تبلغ رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية 650 ريال سعودي وذلك لمدة عام واحد.

ويمكن دفع الرسوم المالية المستحقة لتجديد الإقامة بدون كفيل إلكترونياً عبرمنصة أبشر من خلال بنك الراجحي أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك الراجحي.