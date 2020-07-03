طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المسجلين في الضمان لتحديث بياناتهم عبر الموقع الرسمي الإلكتروني بخطوات بسيطة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الفرع، جاء هذا من أجل رفع كفاءة الخدمة في الوزارة و لتحسين جودة الخدمة في توصيل الدعم بصورة أفضل وعلى نطاق واسع لجميع الفئات المستهدفة ممن هم ذو الحاجة لذلك.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

في إطار تحديث بيانات مستفيدي الضمان، تسعى وزارة الموارد البشرية لتحسين جودة الاتصال بينها وبين المستفيدين وذلك من خلال قنوات جديدة بتقنيات متطورة تعمل على تيسير تدفق المخصصات المالية (الدعم) الموجه للمستفيدين، منها الحصول على المساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي، حيث يوجد موعد للحصول على المعاش، بينما لـ مقطوعة الضمان فلا يوجد لها وقت محدد، فيما طالب العديد من المسجلين بالصرف قريباً نظراً لضيق أحوالهم المالية، هذا وقد خصصت الوزارة طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة عبر الموقع برقم السجل المدني.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أولاً عليك تسجيل دخول على حسابك الشخصي عبر موقع الوزارة.

ومنها حدد خانة تحديث بيانات مستفيدي الضمان ، قم بالضغط عليها.

، قم بالضغط عليها. سوف تظهر بياناتك المسجلة، عليك المراجعة جيدًا أو تحديث أياً منها إذا جد شئ مثل البريد الإلكتروني – رقم الهاتف الجوال..وغيره من المعلومات التي يجب أن تكون سليمة وهي القائمة حالياً.

بعد المراجعة وفق المستجدات اضغط على إرسال الطلب.

جدير بالذكر أن الوزارة خصصت رقم التواصل للاستفسار والاستعلام عن أي شئ يخص مستفيدي الضمان الاجتماعي أو المساعدات المقطوعة وغيرها عبر الرقم الموحد 19911.