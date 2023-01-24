تعد طريقة تحديث توكلنا أهم ما يحتاج مستفيدي التطبيق إلى معرفته، ولا سيما بعد ما قامت الحكومة السعودية بالتنبيه على ضرورة تحديث التطبيق، وذلك من أجل الاستفادة من مجموعة المميزات والإضافات التي يقدمها تطبيق توكلنا للمستخدمين في إطار الخدمات الحكومية في المملكة السعودية، لذلك نوفيكم فيما يلي بخطوات تحديث تطبيق توكلنا 1444.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا 1444

أعلن طريقة تحديث تطبيق توكلنا 1444 على الصفحة الرسمية للتطبيق، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية، حيث يجب الدخول إلى متجر جوجل بلاي أو آب ستور، ثم بعد ذلك البحث عن تطبيق توكلنا، وأخيراً النقر على زر تحديث من أجل الحصول على مزايا التطبيق الجديدة والتحديث الجديد.

خطوات التسجيل في توكلنا

لتسجيل الدخول إلى حساب توكلنا يجب تثبيت التطبيق أولا على جهازك المحمول الجوال، بعد ذلك فتح التطبيق ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم إدخال المعلومات التي يطلبها منك التطبيق، بعد ذلك سوف يتم إرسال رمز التأكيد إلى هاتفك الجوال المسجل في نظام أبشر وذلك من أجل تفعيل الحساب، وفي الخطوة التالية يطلب منك تحديد الموقع الخاص بك على الخريطة، بعد ذلك أجب عن مجموعة الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية للمستخدم، وفي الخطوة الأخيرة تحديد التابعين أو المكفولين للمستخدم، وبهذا يتم التسجيل بنجاح في تطبيق توكلنا.

خدمات تطبيق توكلنا

يضم تطبيق توكلنا عدداً من الخَدْمَات التي تعود كل من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة السعودية بالنفع، ومن أهم خدمات التطبيق خدمة الهوية الوطنية التي تتيح للمستخدمين إمكانية استعراض الهوية الوطنية عن طريق استخدام التطبيق ودون الحاجة إلى إظهار بطاقة الهوية، وتعد هذه الخدمة حلاً رائعًا حال نسيان بطاقة الهوية، كما يقدم تطبيق توكلنا خدمة استعراض بيانات الوكالات، حيث يمكن للمستخدم الاستعانة بالتطبيق من أجل معرفة كافة البيانات الخاصة بالوكالات المعتمدة والمسجلة في المملكة لمى وزارة العدل السعودية، وذلك في حال عمل إجراءات إنهاء الوكالة، ويقدم تطبيق توكلنا أيضاً خدمة حجز موعد لأخذ لقاح فيروس كورونا، ويوجد أيضا خدمة العنوان الوطني، التي تتيح للمستخدمين إمكانية إضافة العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي، وأخيراً يقدم توكلنا خدمة تعريف رَقَم الجوال، وهي خدمة تعريف جهات الاتصال الخاصة بالهاتف للآخرين وذلك دون الحاجة إلى استخدام حساب أبشر أو التسجيل فيه.