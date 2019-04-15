طريقة تسجيل الروضات الحكومية والأهلية في نظام نور خطوة بخطوة ومواعيد تقديم رياض الأطفال

خطوة بخطوة طريقة تسجيل الروضات الحكومية من رابط نظام نور، بعد إعلان وزارة التعليم شروط وضوابط و مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1440-1441 هجرياً، حيث وجهت الدعوة لأولياء الأمور ببدء تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال بداية من 16 شعان 1440 القادم، بناءً على تقسيم شرائح أعمال الأطفال المستجدين، على حسب تواريخ الميلاد من خلال حساب ولي الأمر على نظام نور، وكانت بعض إدارات التعليم قد حثت المترقبين لتفعيل الخدمة، إلى ضرورة تحديث بياناتهم أو فتح حساب ولي أمر جديد على موقع نور للتمكن من التسجيل حال تفعيل الخدمة.

أنهت وزارة التعليم حالة الجدل والتخبط، والتي تم إثاراتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، حول مواعيد فتح تسجيل الروضات الحكومية، والية وضوابط التسجيل من حساب ولي الأمر في نظام نور، وفيما يلي سننشر لكم مستويات التسجيل التي ستبدأ من الأحد المقبل 21 أبريل 2019، وسنضح خطوات أو طريقة تسجيل الروضات الحكومية قبيل ساعات من تفعيل الخدمة.

مستويات تسجيل الروضات الحكومية

شرائح تسجيل الأطفال المستجدين في الروضة الحكومية أو الخاصة، تشمل ثلاث مستويات أولهم من تاريخ ميلاد 4محرم 1437، وحتى 3 محرم 1438 هجرياً، والقبول في هذه الشريحة مقتصر على الروضة الأهلية والعالمية، والشريحة الثانية من تاريخ ميلاد 4 محرم 1436 وحتى 3 محرم 1437 هجرياً، والمستوى الثالث من تسجيل الروضات الحكومية من تاريخ 4 محرم 1435 وحتى 3 محرم 1436،

ضوابط تسجيل الروضة 1441

وضعت وزارة التعليم السعودي الضوابط والمعايير التي سيتم على إثرها تسجيل الروضات الحكومية والأهلية 1440، والتي سيتم من خلالها مطابقة القبول، حيث تم تحديد الأولوية في القبول للأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية الجنسية في الروضات الحكومية.

طريقة تسجيل الروضات الحكومية والأهلية في نظام نور

تابع الشرح المرفق لمعرفية طريقية تسجيل الروضات الحكومية والأهلية في نظام نور.

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