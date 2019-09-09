تحديث حساب المواطن | طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن للحصول على الدعم

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله تحديث بيانات حساب المواطن بكل سهولة، حيث يقدم برنامج الدعم حساب المواطن الدعم المالي للمواطنين المستحقين السعوديين والذين ليس لهم دخل ثابت أو من محدودي الدخل بهدف تحقيق أقصى سبل العيش بكرامة للمواطنين ومواكبة الغلاء، ويتيح للمواطن التسجيل في حساب المواطن ولكن بشروط محددة، وتمكن الشخص المسجل من الإعتراض على الأهلية، بالإضافة إلى معرفة حسابه من خلال حساب المواطن الحاسبة التقديرية، وبعد نزول الدفعة الجديدة يمكن معرفة إذا كان الدعم صدر في الحساب عبر رابط استعلام حساب المواطن.







تحديث حساب المواطن

من خلال الموقع الرسمي يمكنك تحديث بيانات حساب المواطن بكل سهولة، ولكن لا بد من أن يكون لك حساب عليه من خلال تسجيل جديد في حساب المواطن لكي تتمكن من صرف الدفعات الشهرية بانتظام من خلال موعد نزول حساب المواطن أو عبر رابط حساب المواطن متى ينزل، أو لتقديم الشكاوي والإعتراض من خلال رقم حساب المواطن للشكاوى، الفيديو المرفق يشرح طريقة تحديث بيانات حساب المواطن باستفاضة..تابع







طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن







طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن ، لمستحقي الدعم الذين يتوافر فيهم شروط حساب المواطن، للحصول على الدعم وموعد صرف الدفعات وحساب المواطن موعد الصرف من خلال رابط حساب المواطن متى ينزل، عملية التسجيل مستمرة حتى موعد صرف الدفعة القادمة وعلى الراغبين في التسجيل في حساب المواطن، اتباع خطوات التسجيل:-







أولاً قم بالدخول على موقع حساب المواطن.

اضغط تسجيل جديد من خلال الصفحة الرئيسية.

ثم قم بتعبئة البيانات التي تشمل(رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال).

سوف تصلك رسالة عبر الهاتف بالرقم السري، ضع الرقم في الخانة المخصصة، ثم ادخل الرمز المرئي ثم دخول.

ثم ستتاح لك صفحة بتغيير الرقم السري، ومنها سوف تظهر صفحة بها أربع نوافذ.

أختار تعبئة استكمال الطلب، ثم قم بتعبئة البيانات التي تشمل (السكن – العناوين – ومعلومات التواصل- بيانات التابعين إن وجدت- الدخل)، التالي ثم قم بتعبئة بيانات العقارات والحساب البنكي “الآيبان”.

وأخيرا قم بمراجعة الطلب كامل ثم انقر على مربع الإقرار، ثم النقر على تقديم الطلب.