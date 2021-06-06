طريقة تسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي 1442 عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

طريقة تسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي 1442 والإجراءات المتبعة لتقديم المعلمين والمعلمات من الكوادر التعليمية الذين يتوفر فيهم المعايير المحددة وفق الآليات المتفق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية مع الإدارات الخاصة بالمدارس والتي تحدد ذلك حسب الأماكن الشاغرة لديها، حيث أن الموافقة على طلب النقل يكون للأفضلية بين المدرسين والمدرسات الحاصلين على أداء تقييم عالي في التعليم وأيضاً ترجع المفاضلة لمن لديه سنوات وخدمة أكبر في الوظائف التعليمية بجانب ضوابط أخرى ترجع للشروط الموجودة بالتعميم.

الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي 1442

حددت وزارة التعليم السعودي جدول زمني وإجراءات النقل الداخلي والخارجي العام الدراسي الجديد والذي يتضمن كما هو موضح في الصورة التي توضح الإجراءات وآليات التقديم على حركة النقل:-

إجراءات النقل الداخلي والخارجي 1442

يجب العلم بأن عملية المفاضلة بين المعلمين والمعلمات بالآلية المعتمدة في التعميم.

يتم إبلاغ المعلم/مة بالنقل من قبل رئيس التعميم مباشرة.

يجب الحرص جيداً أثناء تسجيل البيانات في نظام فارس لأنها تكون على مسؤولية مقدم طلب النقل.

لابد من الالتزام بكافة الضوابط لكي تتفادى التعرض للعقوبات المحددة وفق اللوائح والأنظمة على كل من يخالف السياسات.

على كل متقدم/مة كتابة الرغبات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، كما يمكن الاكتفاء بكتابة رغبة واحدة فقط وفق لما أعلنته وزارة التعليم.

يجب العلم بأن يمكن للوزارة إلغاء الطلب في حالة وجود أي بيانات غير صحيحة.

إذا تم إلغاء طلب متقدم لا يتم نقل المعلم التالي في المرتبة التعليمية.

سوف يكون باب التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي مفتوحاً حتى إعتماد النتيجة بحسب الجدول الزمني المرفق اعلى.

طريقة تسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس