طريقة تسجيل في حساب المواطن بالتفصيل ووقت نزول الدفعة 19 وكيفية التواصل مع خدمة العملاء

يتزايد البحث عن تسجيل في حساب المواطن وذلك مع اقتراب موعد نزول الدفعة 19 من الدعم، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن أحد أكثر البرامج الاقتصادية في المملكة العربية السعودية أهمية؛ للمساعدة في تحقيق عمليات الإصلاح الاقتصادي، والرامية إلى تحقيق نهضة اقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، حيث جاء برنامج حساب المواطن لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السعودي جراء بعض الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والطاقة، وحول تسجيل في حساب المواطن موضوعنا اليوم عبر السطور التالية.

تسجيل في حساب المواطن

والجدير بالذكر أن أعداد الطلبات التي تم تقديمها على موقع حساب المواطن وصلت مؤخراً نحو مليون وثمانمائة ألف، منها مليون ومائتي ألف طلب مكتمل الشروط، كما يمكن لجميع المواطنين التسجيل في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

كل ماعليكم فعله هو الدخول لموقع حساب المواطن الرسمي عبر الضغط على اسم الموقع.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك.

قم بالتأكيد على صحة البيانات المقدمة.

إن واجهتكم أي صعوبات في التسجيل يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.

حساب المواطن خدمة العملاء

وأكد المشرف العام لحساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أن الموقع الإلكتروني هو الأسلوب الوحيد المتوفر لتقديم طلبات المدنيين للتسجيل بالبرنامج، وذكر أيضاً أنه في حالة ظهور أي تظلمات أو مشكلات أو إستفسارات أثناء عملية التسجيل أو حتى بعد صدور الدفعات يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة العملاء، وذلك عبر:

الإتصال بالرقم 19912، وهو الرقم المخصص بمركز الإتصال.

أو يمكن التواصل عن طريق حساب المواطن على تويتر [email protected]

فائدة حساب المواطن

وعلى صعيد آخر أفاد المحلل الإستثماري بن ربيعان أن الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن سيكون منجم زاخر لعمل إحصاءات دقيقة للمواطنين، حيث يحتوي البرنامج على بيانات دقيقة وتفصيلية عن المواطنين السعوديين من حيث الدخل والأسرة والعمل والسكن والبطالة، بحيث يمكن إستثمار هذه المعلومات فيما بعد في الإستراتيجية المقترحة للرؤى المستقبلية، وعلاج المشكلات الخاصة بالمواطنين.

والجدير بالذكر أن إدارة حساب المواطن تقوم بإجراء مراجعة بصفة مستمرة، مع كل دفعة مستحقة، حتى تتأكد من توافق بيانات السادة المسجلين والمستفيدين من الدعم مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وفي حال عدم تتطابق البيانات يتم إخطار المواطن، وذلك حرصاً منها على وصول الدعم إلي مستحقيه.

وقت نزول حساب المواطن الدفعة 19

لعل جميع مستفيدي برنامج حساب المواكن يتساءلون حوا متى ينزل حساب المواكن، وعن وقت نزول الدفعة 19، من المتوقع أن يتم صرف الدفعة التاسعة عشر غداً الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو لعام 2019 ميلادية، وذلك وفق ما أعلنه الصفحة الرسمية للبرنامج، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في حال كان لديكم اي استفسارات حول تسجيل في حساب المواطن أو وقت نزول حساب المواطن الدفعة 19 يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسوف نجيب عليكم بإذن الله.