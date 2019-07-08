طريقة تعديل الحالة الاجتماعية في أبشر وتحديث بيانات الأحوال المدنية 

تعديل الحالة الاجتماعية في أبشر من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، سواء في حالات الزواج أو الطلاق لاقدر الله، أو في حالة وفاة الزوج أو الزوجة القدر الله، وقد أتاحت الحكومة موقع أبشر كتطبيق للهواتف الذكية ايضاً، حتى يتيح للمواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية استخدام الكثير من الخدمات المتنوعة من الخدمات الحكومية بشكل بسيط وسريع، يمكنك من خلالة عمل وظائف، أو تصاريح حج مثلا، ويمكن تحديث معلومات جواز السفر، والإبلاغ عن الجرائم الالكترونية، وايضا هذا التطبيق يوفر 160 خدمة في المملكة العربية السعودية، ويمكنك الحصول على التطبيق من خلال متجر بلاي او اب ستور وهذا التطبيق متاح من خلال وزارة الداخلية السعودية، ووفقا للاحصائيات يوجد لدي تطبيق أبشر أكثر من 11 مليون مستخدم، وحول تعديل الحالة الاجتماعية في أبشر و تحديث بيانات الأحوال المدنية موضوعنا اليوم.

خطوات تعديل الحالة الاجتماعية في أبشر

قم بالدخول الي موقع أبشر علي الانترنت

قم بتسجيل لدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على المعلومات الشخصية.

يظهر لك قائمة تختار منها تحديث الحالة الاجتماعية.

سوف ينقلك الموقع الى صفحة أخرى قم باختيار الحالة بين أرمل او أعزب أو متزوج أو مطلق أو منفصل ، ثم تقوم بالضغط علي تحديث الحالة الاجتماعية وسوف تكون هناك رسالة يتم حفظ البيانات .

تحديث بيانات الأحوال المدنية

من المهم الان تحديث البيانات الشخصية لأحوال المدنية بعد تجديدها من قبل المملكة العربية السعودية، والتي عملت على تطوير سهولة تحديث بيانات الأحوال المدنية لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، كما قال المتحدث باسم الأحوال المدنية أن الأحوال المدنية تعمل جاهدة على تطوير مستوى بالتعاون مع الجهات المختصة .

كما يمكنك تحديث وتعديل البيانات في الأحوال المدنية عبر موقع أبشر الالكتروني المتخصص في معظم خدمات المملكة فقط، كل ما عليك هو تسجيل الدخول واختيار أي الخدمات شئت.