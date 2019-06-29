طريقة تعديل الحجز في خطوط الجوية السعودية لجميع الراحلات الداخلية والخارجية

طريقة تعديل الحجز في الخطوط الجوية السعودية، تقدم شركة الطيران وخطوط السعودية في جميع المطارات العديد من الخدمات من أجل راحة المواطنين وركاب الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم للخطوط السعودية، كما تقدم شركة الخطوط الجوية السعودية خدمة تعديل حجز أو إلغاءها مقابل رسوم تحسب حسب درجة الحجز في الطيارة.

إجراءات تعديل الحجز في الخطوط الجوية السعودية

أعلنت الخطوط السعودية انه يمكن للمسافر علي الخطوط الجوية السعودية تعديل حجز الرحلات الجوية في حالة الأسباب الطارئة، وذلك من أجل التسهيل علي المسافرين بدلا من إلغاء الرحلة وإعادة الحجز مرة آخري ، يمكنك إجراء تعديل البيانات من خلال الموقع الإلكتروني لخطوط الجوية .

تختلف رسوم تعديل الحجز علي أساس درجة الحجز ،أي يتم تحديد الرسوم بناء علي درجة الركوب فهل هي اقتصادية،مميزة،أساسي كما تختلف الرسوم الطفل الكبير عن الرضيع لمزيد من التفاصيل قم بزيارة الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية.