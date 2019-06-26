الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن نشر طريقة تغيير رقم الايبان في حساب المواطن علي حسابه الرسمي لكي يستطيع جميع المستفيدين من البرنامج تغيير رقم حساب البنك في حساب المواطن بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات خدمة العملاء في حساب المواطن المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، أو من خلال الاتصال بالمركز الاتصال الموحد التابع إلي رقم خدمة عملاء حساب مواطن، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم كيفية تغيير رقم الايبان حساب المواطن لكي نسهل الأمر علي جميع السعوديين والسعوديات فرجاءً من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

طريقة تغيير الايبان في حساب المواطن

يمكن تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني علي الرابط التالي رابط موقع حساب المواطن الرسمي، من ثم الدخول علي صفحة الموقع من اجل تسجيل دخول برقم الهوية الوطنية ورقم السري، من ثم التوجه إلي قائمة الأقسام للدخول علي بيانات الحساب البنكي من قائمة تفاصيل الطلب للولوج علي تعديل البيانات في حساب مواطن للدخول مباشر خدمة تغيير رقم الحساب في حساب المواطن، بعدها وفي نهاية الخطوات يمكن التعرف علي مدة التحقق من الايبان في حساب المواطن إلكترونيا.

يتطلب علي الأشخاص الذين يردون تغيير رقم حساب البنك في حساب المواطن بان يكون حسابهم البنكي مرتبط باسم مقدم الطلب إلكترونيا، حيث سيتم التأكد من صحة البيانات قبل صرف الدعم النقدي المستحق، حتي لا تذهب مستحقات الراتب للحساب البنكي القديم الذي مسجل علي الموقع الإلكتروني رقم الآيبان القديم لذا يجب التأكد من الرقم الآيبان الجديد من خلال تأكيد الخطوات إلكترونيا كما أوضحنها لكم سالفا.