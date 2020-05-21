طريقة تغيير رقم الجوال في خدمة أبشر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستخدمي منصة أبشر الإلكترونية من أجل تغيير رقم الهاتف إلى الرقم الجديد ويكون ذلك في خطوات بسيطة، ويستخدم المواطنين والمقيمين هذه المنصة الإلكترونية بهدف تخليص بعض المصالح الحكومية من المنزل.

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طريقة تغيير رقم الجوال في خدمة أبشر

يشترط للاستفادة من نظام أبشر الإلكتروني أن تكون مسجل على المنصة ويشترط إدخال رقم الهاتف من ضمن البيانات الشخصية للتواصل ولكن يستخدم هذا الرقم لحساب شخصي واحد فقط وفي حالة استخدامه في أكثر من حساب تقوم وزارة الداخلية بحذف هذا الحساب.

وتستطيع تحديث رقم الجوال في منصة أبشر الإلكترونية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية السعودية من خلال الرابط التالي.

اختيار الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم تسجيل الدخول في النظام.

عند الدخول إلى حسابك في النظام يمكنك اختيار الخدمات الذاتية.

من القائمة اختيار تغيير رقم الهاتف وبعد ذلك قم بإزالة الرقم القديم واضافة الجديد.

بعد ذلك سيرسل لك الموقع رمز التأكيد على رقم الهاتف.

إدخال رمز التأكيد ثم الضغط على كلمة تحديث.

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كيفية إنشاء حساب في منصة أبشر

لكي يتم التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية يجب التوجه إلى موقع وزارة الداخلية السعودية ثم النقر على زر مستخدم جديد واتباع الاتى:

تعبئة رقم الهوية أو رقم السجل المدني للمواطنين.

إدخال رقم الإقامة بالنسبة للمواطنين في المملكة.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني للتواصل.

تحديد اللغة التى تتحدث بها للعمل بها على الموقع.

إدخال رقم الهاتف المحمول ويشترط بعدم استخدامه في حسابات أخري.

الموافقة على شروط وأحكام استخدام المنصة.

الضغط على زر التسجيل الموجود في الأسفل.

إدخال الرمز المرسل في الهاتف المحمول للتأكد.

كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم الضغط موافق.

منصة أبشر

هو نظام إلكتروني تابع لوزارة الداخلية السعودية يمكن من عليه تخليص بعض الإجراءات الحكومية ومعرفة مخالفات المرور على رخصة السيارة وعلى الرخصة الشخصية والاستعلام عن بعض البيانات للمواطنين والمقيمين.

وفي خاتمة المقال نكون قد عرضنا لحضراتكم طريقة تغيير رقم الجوال في خدمة أبشر وكيفية التسجيل في المنصة.