طريقة تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية إلكترونيًا مجانًا .. رابط التمديد الإلكتروني والخطوات

تنفيذًا للأمر الملكي السامي الصادر مؤخرًا بـ تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية لمن لم يستفد منها وانتهت خلال فترة تعليق الرحلات الدولية من وإلى المملكة بسبب جائحة كورنا من الدول الـ20 التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 /2021، أطلقت وزارة الخارجية السعودية، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والمالية، خدمة إلكترونية يمكن للزوار المنتهية تأشيراتهم خلال تلك الفترة تمديدها مجانًا إلكترونيًا عبر رابط تم تخصيصه لهذه الغاية.

تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية إلكترونيًا

طريقة تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية إلكترونيًا

ويمكن للزوار من خارج المملكة إجراء التمديد اللازم لتأشيرات الزيارة المنتهية والاستفادة من الخدمة، عن طريق الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “إنجاز” التابع لوزارة الخارجية السعودية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

إدخال رقم التأشيرة.

إدخال رقم الجواز.

اختيار الجنسية التابع لها طال التمديد.

إدخال البريد الإلكتروني للمستفيد.

إدخال رمز التحقق الظاهر بالصفحة.

وأخيرًا النقر على كلمة تمديد.

الدول المشمولة برفع تعليق السفر منها إلى المملكة

وبعد التعرف على خطوات تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية إلكترونيًا، يجدر الذكر أن وزارة الداخلية السعودية سمحت نهاية الشهر الماضي بدخول المملكة للقادمين من كل من الدول التالية الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان.