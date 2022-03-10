طريقة حجز التذاكر في معرض العطور واجهة الرياض في السعودية

تعتبر واجهة الرياض المكان الذي ينظم فيها معرض العطور الذي تفصلنا أيام قليلة على انتهاءه وتحديداً في الـ 16 من شهر مارس، ويأتي ضمن موسم الرياض في المملكة كأكبر معرض للعطور على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وتعد شركة بوتيكات هي الراعي الرسمي له حيث تقدم أفخم العطورات من أفضل المنتجات المناسبة لجميع الأذواق ويحضر المعرض المشهورين من الفنانين والفاشنيستا للترويج لعطوراتهم الخاصة في جو تنافسي فيما بينهم في منطقة vip zone, ونتابع معكم كيفية حجز التذاكر في معرض العطور في السعودية عبر الرابط المتوفر.

طريقة الحجز في معرض العطور في المملكة

يخصص موسم الرياض رابط تذاكر معرض العطور والذي من خلاله يكون الحجز.

بعد الدخول لصفحة حجز التذاكر في معرض العطور يتم اختار أيقونة “إحجز الآن” في يسار الصفحة.

يواصل الراغب بشراء تذكرة تحديد بيانات تذاكره وبشكل أولي تاريخ حضور المعرض لحامل التذكرة.

تحديد كمية التذاكر وفق نوعها الذي يرغب بها الزائر وبحد أقصى 5 تذاكر فقط.

بعد تحديد عدد التذاكر من صفحة الحجز سيظهر إجمالي مبالغ التذاكر في سلة المشتريات ثم اختار اشتر الآن

ادخل كود الخصم إن وجد

اختر طريقة الدفع التي تراها مناسبة لك من خيارات الدفع على الصفحة وذلك لإكمال تسديد قيمة تذاكرك لدخول معرض العطور عبر موقع موسم الرياض واتبع التعليمات المتعلقة بالدفع والتي تظهر في الشاشة.

رابط حجز تذاكر في معرض العطور واجهة الرياض

تم إطلاق رابط حجز التذاكر في معرض العطور المتاح على الموقع الإلكتروني لموسم الرياض، وبمجرد الإنتقال للرابط المذكور يمكن بدء شراء تذاكراك الخاصة بدخول المعرض وتسهيلاً لذلك إتبع الخطوات الموضحة في أعلى المقال لحجز تذكرة الكترونية بأبسط ما يكون، وتنقسم تذاكر الدخول إلى تذكرة دخول نهاية الأسبوع بـأسعار 40 ريال بالإضافة إلى تذاكر كبار الشخصيات بـ 500 ريال والتي تسمح بحضور معرض العطور خلال فترته الحالية.