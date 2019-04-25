جاءت طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونيًا حتى يتمكن المواطنين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية من الحجز بسهولة عبر hhr.sa كما عرضت أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع لكافة المحطات بين مكة والمدينة المنورة والمدن الآخرى على التطبيق حتى يعلمها الجميع قبل اتخاذ قرار بالحجز، وكانت أول رحلة بعد تدشين خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز قطار الحرمين في 4 أكتوبر 2018 من مكة إلى المدينة المنورة.

ومن وقتها لا يتوقف بحث مواطنى المملكة عن مواعيد قطار الحرمين السريع وكيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونيًا وهوما نعمل على توضيحه لكم.

مواعيد قطار الحرمين السريع

نقدم مواعيد قطار الحرمين السريع في مختلف مدن المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم المدن الهامة وهى “مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة” بالإضافة إلى مدن المملكة المطروحة في الصورة الآتية:

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 2019

أعلن موقع قطار الحرمين أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 2019 وفق مواعيد الرحلات المذكورة وإليكم الأسعار على النحو التالي:

طريقة حجز قطار الحرمين السريع

نعرض طريقة حجز قطار الحرمين السريع إلكترونيًا حتى يتمكن المسافرين من الحجز عبر hhr.sa بعد مطالعة مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر وفق الخطوات التالية

أولاً: على المسافر تسجيل الدخول على موقع قطار الحرمين السريع sa من هنــــــــــا

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها “ذهاب، ذهاب وعودة”.

إضافة تاريخ الوصول.

إضافة تاريخ المغادرة.

تحديد درجة السفر.

إضافة عدد أفراد الرحلة

إضافة عدد الأطفال أن وجد

اضغط على إتمام عملية الحجز.

والجدير بالذكر أن طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونيًا من أكثر الخدمات بحثًا هذه الأيام مع حلول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة بالمملكة، ومن يريد الاستفسار عن أمر معين أو تعرض لمشكلة أثناء الحجز عليه مراسلتنا ونساعدة في أسرع وقت حتى يستطيع الحجز.

← إقرأ أيضاً: