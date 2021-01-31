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طريقة حجز موعد في مكتب العمل

بواسطة آية الاباصيري
طريقة حجز موعد في مكتب العمل طريقة حجز موعد في مكتب العمل

تقدم المملكة العربية السعودية من خلال  وزارة العمل طريقة حجز موعد في مكتب العمل وذلك إلكترونيا، بهدف توفير الوقت والمجهود على المواطنين بالإضافة لتنظيم عمليات الزيارات لمكتب العمل لأجل المراجعة، وذلك ضمن خطتهم من أجل التقليل من حدة انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي، ولذلك سنعرض لكم في هذا المقال رابط حجز موعد إلكتروني.

1 حجز موعد في مكتب العمل
2 الهدف من حجز موعد مسبق لمكتب العمل

حجز موعد في مكتب العمل

عرضت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد قبل الذهاب من أجل مراجعات مكتب العمل، وذلك بسبب رغبتهم في تقليل الأعداد وأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا إلي انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • الذهاب للموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية من خلال النقر هنا.
  • انقر على خيار الخدمات الإلكترونية.
  • ثم الضغط على حجز موعد.
  • سيظهر لك قائمة اكتب فيه الوقت والتاريخ المتوافقين مع ظروفك.
  • انقر على جملة تأكيد الطلب.
  • ستصلك رسالة تأكيدية بوقت وتاريخ الموعد.

الهدف من حجز موعد مسبق لمكتب العمل

تهدف الحكومة السعودية لتعزيز الخدمات الإلكترونية من أجل تقليل الأعداد عند مكاتب العمل وذلك تجنبا لانتشار الفيروس، وهو الأمر الذي يقوم بتسهيل المهمام على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم عند الحاجة ﻷي من خدمات المكتب، كما أن ذلك ييسر عمل الموظفين ويجعلهم أكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين.

في الختام لقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة طريقة حجز موعد في مكتب العمل من خلال رابط مباشر، وذلك لتوفير الخدمات التي يقدمها لهم في ظل الأزمة الحالية.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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