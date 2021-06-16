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طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442 | آليات التسجيل في الحج الداخلي

بواسطة نانسي نبيل
طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442 | آليات التسجيل في الحج الداخلي التسجيل في الحج الداخلي 1442

استعدادات مبكرة بدأتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال موسم الحج هذا العام من حجاج الداخل فقط ضمن الخطة الاحترازية لاجتياز الجائحة، تم التعاون مع الجهات الأمنية لمعاينة وفحص كل الخطوط التشغيلية ومسارات  النقل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في المخيمات وفي كل أرجاء الحرم لاستقبال الحجاج بسلام وآمن، فيما حددت الوزارة بعض الشروط والضوابط للتسجيل في الحج 1442 ضمن معايير  القبول والإجراءات الصحية والتي تتم بشكل متطور عبر موقع المسار  الإلكتروني الذي من خلاله حجز واستخراج تصريح الحج.

1 آليات وشروط التسجيل في الحج الداخلي 1442
2 موعد التسجيل في الحج 1442
3 طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442

آليات وشروط التسجيل في الحج الداخلي 1442

صرحت الوزارة أن الحج هذا العام يقتصر على حجاج الداخل فقط سواء المواطنين أو المقيمين (الوافدين) على أن يتوفر في الشخص الراغب في أداء الحج المعايير التالية:-

  • ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 عام.
  • لابد أن يخلو الشخص من أي مرض مزمن (صحة جيدة).
  • لابد ان يحصل على لقاح كورونا بمرور مدة 14 يوماً أو متعافياً من المرض (محصناً).
  • يتم استقبال عدد إجمالي 60 ألف شخص ممن يطبق عليه تلك الشروط من خلال المسار الإلكتروني للحجز.

موعد التسجيل في الحج 1442

فتحت الوزارة بداية الحجز عبر المسار الإلكتروني من يوم الأحد الموافق 3 ذو القعدة 1442 وسوف يتم استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 13 من نفس الشهر  أي لمدة عشرة أيام، علماً بأن بدء حجز الباقات لحملات الحج من يوم الجمعة 15 ذو القعدة أيضاً.

طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442

خطوات سهلة وبسيطة لكي يتم التقديم على الحج تتضمن النقاط التالية:-

  • الدخول عبر رابط المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة.
  • ومنها ثم ادخل على قائمة حجز الخدمات وحدد برنامج الحج.
  • سوف تفتح أمامك صفحة بها عدة برامج متاحة اختر ما يناسبك منها.
  • بعدها عليك تعبئة البيانات التي تشمل رقم الهوية وتاريخ الميلاد..وغيرها.
  • ثم دفع الفاتورة والمستحقات عن طريق نظام سداد.
  • يليها إصدار تصريح الحج بعد دفع الفاتورة مباشرة.
نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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