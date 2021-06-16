طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442 | آليات التسجيل في الحج الداخلي

استعدادات مبكرة بدأتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال موسم الحج هذا العام من حجاج الداخل فقط ضمن الخطة الاحترازية لاجتياز الجائحة، تم التعاون مع الجهات الأمنية لمعاينة وفحص كل الخطوط التشغيلية ومسارات النقل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في المخيمات وفي كل أرجاء الحرم لاستقبال الحجاج بسلام وآمن، فيما حددت الوزارة بعض الشروط والضوابط للتسجيل في الحج 1442 ضمن معايير القبول والإجراءات الصحية والتي تتم بشكل متطور عبر موقع المسار الإلكتروني الذي من خلاله حجز واستخراج تصريح الحج.

آليات وشروط التسجيل في الحج الداخلي 1442

صرحت الوزارة أن الحج هذا العام يقتصر على حجاج الداخل فقط سواء المواطنين أو المقيمين (الوافدين) على أن يتوفر في الشخص الراغب في أداء الحج المعايير التالية:-

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 عام.

لابد أن يخلو الشخص من أي مرض مزمن (صحة جيدة).

لابد ان يحصل على لقاح كورونا بمرور مدة 14 يوماً أو متعافياً من المرض (محصناً).

يتم استقبال عدد إجمالي 60 ألف شخص ممن يطبق عليه تلك الشروط من خلال المسار الإلكتروني للحجز.

موعد التسجيل في الحج 1442

فتحت الوزارة بداية الحجز عبر المسار الإلكتروني من يوم الأحد الموافق 3 ذو القعدة 1442 وسوف يتم استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 13 من نفس الشهر أي لمدة عشرة أيام، علماً بأن بدء حجز الباقات لحملات الحج من يوم الجمعة 15 ذو القعدة أيضاً.

طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442

خطوات سهلة وبسيطة لكي يتم التقديم على الحج تتضمن النقاط التالية:-