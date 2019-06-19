سنتعرف علي طريقة سداد رسوم المرافقين والتابعين سويا من خلال هذا المقال، وذلك من اجل أن يستطيع جميع المغتربين بالمملكة العربية السعودية دفع رسوم المرافقين في السعودية بكل سهولة عن طريق الوسائل الإلكترونية للسداد الإلكتروني، من حسن الحظ أن موقعنا لديه معرفة الطريقة لكي نوفرها لجميع المقيمين بالأراضي الحجازية وذلك لكي يستطيع الجميع تسديد هذه الرسوم الخاصة بهم بكل سهولة.

السلطات السعودية هي الوحيدة التي تقوم بتحصيل رسوم المرافقين والتابعين من خلال قطاع الجوازات السعودي حيث يلزم علي المغتربين دفع المقابل المالي مقدما لكي يستلموا بطاقات الإقامات وكذلك يتمكنوا من استلام التأشيرات بجميع أنواعها ورخص العمل والمرور وغيرها من كافة القطاعات التابعة للوزارة.

طريقة سداد رسوم المرافقين والتابعين

نرفق لكم موقع مقيم تسجيل الدخول من اجل ان نستطيع تسديد الرسوم الخاصة بالمرافقين والتابعين ولكن يجب أولا حساب قيمة مقدار تلك الرسوم من خلال خدمة حاسبة رسوم التابعين والمرافقين مقيم في السعودية والتي سوف تجدونها بداخل الموقع الإلكتروني الذي رفقناه رابطه بعالية، سوف نستكمل باقي خطوات طريقة دفع رسوم المرافقين والتابعين لكي نستطيع سداد رسوم المرافقين في السعودية بكل سهولة فرجاءً تابعوا معانا.

عقب الولوج سيلزمك الموقع بإدخال بعض البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين يرافقونك وهي كتابة رقم جواز السفر الخاص به بالخانة المخصصة من اجل استظهار أجمالي قيمة الرسوم من اجل دفعها عبر نظام سداد الذي سنجده متوفر في جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك السعودية الحكومية، وفي النهاية عقب دفع الفاتورة الخاصة بالمقابل المادي سيحدد لك موعد استلام بطاقة الإقامة كما يمكنك استخدام خدمة واصل التابعة للبريد السعودي من اجل استلامها وانته بداخل منزلك.