طريقة سداد فاتورة STC وكيفية الاستعلام عنها إلكترونياً برقم الحساب 2023

تعتبر شركة الاتصلات السعودية STC من أشهر وأعرق الشركات في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى حرصها دائماً على راحة العملاء وتقديرها لوقت العميل بالإضافة إلى الخدمات والعروض والخصومات التي تقدمها الشركة وكذلك الأنظمة المتنوعة والمختلفة التي تناسب كافة العملاء لديها، وأتاحت شركة STC أكثر من طريقة لدفع الفاتورة بكل سهولة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة أو أحد فروعها تسهيلا على المواطنين، وفيما يلي سوف نتعرف معاً من خلال هذا المقال على كيفية الاستعلام عن فاتورة STC وطريقة سداد الفاتورة إلكترونياً.

كيفية الاستعلام عن فاتورة STC

يمكن الاستعلام عن فاتورة STC إلكترونياً قبل دفع رسومها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب شركة الاتصلات السعودية STC .

. تسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة البيانات الخاصة بك كالعنوان ورقم الهاتف والعنوان تفصيلياً ورقم الهوية مع بعض المعلومات الأخرى.

سوف تقوم الشركة بإرسال رمز التحقق على الهاتف الخاص بك.

قم بإدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف برسالة نصية.

بعد إتمام عملية التسجيل وتأكيد رقم الهاتف قم بالضغط على كلمة “التالي”.

سوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالفاتورة المستحقة.

يمكنك دفع الفاتورة إلكترونياً من خلال الطرق المتبعة التي سوف نذكرها لاحقاً.

كيفية الاستعلام عن فاتورة STC برقم الحساب

يمكن الاستعلام عن فاتورة STC برقم الحساب وذلك من خلال موقع شركة الاتصالات السعودية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات السعودية STC وتسجيل الدخول على الموقع.

بعد تسجيل الدخول يتم اختيار “استعلام عن فاتورة STC” من القائمة الرئيسية.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك في المكان المخصص له للاستعلام عنه.

قم بكتابة رقم الهاتف الرئيسي للحساب.

سوف يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف الخاص بك، قم بإدخاله في المكان المخصص له.

وأخيراً قم بالضغط على كلمة “التالي” وبعدها تظهر نتيجة الاستعلام وتفاصيل الفاتورة الخاصة بك.

كيفية سداد فاتورة STC

قامت شركة الاتصالات السعودية STC بتوفير أكثر من طريقة لسداد الفاتورة، وتعتبر أفضل طريقة هي إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة، كما يمكن أيضا دفع الفاتورة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك الراجحي.