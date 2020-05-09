طريقة صرف المساعدة المقطوعة من موقع وزارة التنمية الإجتماعية

طريقة صرف المساعدة المقطوعة ..تُعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من الخدمات التى توفرها المملكة لتقديم الدعم المالي لمستفيدي الضمان الإجتماعي، من الفئات محدودة الدخل بالمملكة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

طريقة صرف المساعدة المقطوعة 1441هـ

قامت وزارة التنمية الإجتماعية بتوفير طريقة للإستعلام عن قبول طلب المساعدة المقطوعة، وذلك تسهيلاً منها على الفئات المستحقة بالإستعلام عن موعد صرفها خاصة بعد التحديثات التى قامت بها الوزارة على ملفات الأشخاص المستحقين.