طريقة صرف المساعدة المقطوعة من موقع وزارة التنمية الإجتماعية

طريقة صرف المساعدة المقطوعة ..تُعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من الخدمات التى توفرها المملكة لتقديم الدعم المالي لمستفيدي الضمان الإجتماعي، من الفئات محدودة الدخل بالمملكة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
طريقة صرف المساعدة المقطوعة 1441هـ
قامت وزارة التنمية الإجتماعية بتوفير طريقة للإستعلام عن قبول طلب المساعدة المقطوعة، وذلك تسهيلاً منها على الفئات المستحقة بالإستعلام عن موعد صرفها خاصة بعد التحديثات التى قامت بها الوزارة على ملفات الأشخاص المستحقين.
ومن ضمن التحديثات التى أجرتها الوزارة على مستفيدي المساعدة المقطوعة، إدراج عقود السكن موثقة فى المكاتب العقارية التابعة لوزارة الإسكان، وبالنسبة للطلاب إرفاق شهادة إثبات السكن بإحدي المدن الجامعية، كما أوقفت الوزارة أيضاً إستقبال أى طلبات جديدة لصرف المساعدة المقطوعة لحين إصدار تعليمات جديدة.
خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة
أشارت وزارة التنمية الإجتماعية بأنها ستُودع مبالغ المساعدة المقطوعة، فى حسابات المستفيدين وذلك خلال أيام من الشهر الجاري، كما نفت الأنباء التى إنتشرت حول عدم صرفها للمساعدة خلال الشهر الحالي، وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- الإتصال هاتفياً على رقم خدمة العملاء “19911”.
- أو الدخول عبر موقع وزارة التنمية الإجتماعية “اضغط هنا“،
- وملء إستثمارة البيانات المطلوبة متمثلة فى رقم السجل المدني، ورمز التحقق.
- النقر بعدها على خانة “عرض” من أجل عرض كل التفاصيل المتعلقة بموعد صرف المساعدة.
يُشار أن وزارة التنمية الإجتماعية تُقدم خدمة المساعدات المقطوعة، للفئات محدودة الدخل فى المملكة لمساعدتهم على المعيشة.