طريقة طلب صرف دعم للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص عبر رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

طريقة طلب صرف دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، كما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقديم على مبادرة دعم ساند وفق للشروط التي تم ذكرها من خلال رابط شروط استحقاق دعم القطاع الخاص وفق لقرار صاحب السمو الملكي بتقديم تعويضات للأسر والعاملين الذين تضرروا من الحالة السارية جراء انتشار فيروس كورونا، ضمن قانون نظام التأمينات الاجتماعية للمواد الثامنة، والمادة العاشرة والرابعة عشر حيث تنص هذه المواد على صرف دعم تعويض للعامل لدى المنشآت القطاع الخاص بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات.

موعد صرف دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص

وفق الأمر الملكي أنه لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض التي تستمر حتى ثلاثة أشهر، كما بدأ التقديم على طلب التعويض بداية من الشهر الحالي على أن يتم صرف الدعم أول مايو 2020 لتغطية أجور شهر أبريل، كما ألزم الأمر الملكي المنشآت بدفع الأجور كاملة للعاملين السعوديين والغير سعوديين غير المشمولين بصرف الدعم.

طريقة طلب صرف دعم للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص