طريقة نقل الكفالة إلكترونيا بدون موافقة الكفيل في السعودية

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية تعتبر من الأشياء التي يتم عليها البحث بشكل مستمر من جانب المقيمين في المملكة العربية السعودية،وللأسباب عده شهدت المملكة العربية السعودية الكثير من التطور التكنولوجي في كافة مجالات وقطاعات العمل في المملكة حيث أن هذا التطور يأتي في مصلحة الوافد والمقيم في المملكة حيث يوفر الوقت والجهد بشكل كبير عن السابق.

ويقع هذا التطور الذي يتم استخدامه في الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها الآن بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة في الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية بما فيها وزارة العمل والتي باتت تقدم الخدمات والمعاملات الخاصة بها من خلال الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت، وهو أدي إلى توفير الكثير من الوقت والجهد في تنقل المواطن السعودي أو حتى المقيم المغترب بين أروقه مكاتب ومقرات وزارة العمل المختلفة لتقديم طلبات الحصول على الخدمات الخاصة بالوزارة والتي كانت تتم في السابق بطريقة يدوية وهو ما وفر الكثير من الوقت والجهد عليهم وعلى العاملين في الوزارة، ومن بين هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية، والتي سوف نقدم لها شرح تفصيلي لكي يكون الأمر في متناول الجميع.

طريقة نقل كفالة إلكترونيا في السعودية

وفق لرؤية التطور 2030 التي تنتهجها المملكة العربية السعودية برعاية شخصية من الملك سلمان عبد العزيز آل سعود وبأشراف من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبحت كافة المؤسسات والوزارات القطاعات والهيئات الحكومية تعمل بشكل إلكتروني، حيث تم خلق انظمه واستحداث برامج تساعد المواطن والمقيم ومن بين الأمور التي تصب في مصلحة المواطن السعودي والمقيم المغترب هي نقل كفالة إلكترونيا في السعودية

الدخول لموقع وزارة العمل

تسجل دخول من خلال وضع اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامنا ومن ثم الدخول

بعد الدخول لحسابنا تظر لنا صفحة الخدمات

نقوم باختيار المنشأة التي نود نقل الكفالة عليها كما هو موضح في الصورة

بعد تحديد المنشأة تظهر لنا الخدمات الإلكترونية التي تخص المنشأة المحددة كما هو في الصورة.

طريقة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

من أجل تقديم شرح لها على النحو الذي يحقق السرعة والإنجاز لخدمة نقل الكفالة بشكل عام في المملكة، وهي التي تسعى من خلالها وزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تسهيل أمور نقل الوكالة بما يحفظ حق المكفول والكفيل وذلك بتقديم طلب نقل الكفالة بطريقة إلكترونية، ولكن الأمر لا ينتهى هنا فقط ولكن يوجد أمر ضروري يجب أن يتبع وهو حصول المقيم على موافقة من مكتب العمل على نقل الكفالة، حيث بهذه الخطوة يبدأ الكفيل الجديد بتقديمه طلب نقل الكفالة ومن ثم الحصول على موافقة الكفيل الأول على عملية النقل، ونبدأ شرح طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية والتي تتطلب الدخول لموقع وزارة العمل أيضا واتباع الخطوات السابقة ومن بعدها الخطوات التالية:

من بين خيارات المنشأة هناك خيار ” خدمة نقل خدمة عامل وافد ” والتي نضغط عليها من أجل استكمال طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية

تظهر لنا رسالة تنويه بضرورة التواصل مع صاحب العمل الحالي من أجل الحصول على موافقته قبل القيام بنقل الكفالة إلكترونيا.

ندخل رقم اقامة العامل

اضغط على ” بحث ”

تظهر لنا الصفحة الخاصة ” خدمة نقل خدمة عامل وافد ” والتي تظهر بها بيانات الطلب وهي اسم العامل والجنسية ورقم المنشأة المنقول لها واسم المنشأة المنقول لها ومحضر تعهد.

وضع علامة صح أمام موافق على التعهد وشروط الخدمة.

اضغط على ” إرسال ”.

تظهر لنا رسالة في حالة نجاحنا بتقديم طلب نقل وكالة تفيد بنجاح العملية كما في الصورة التالية

تظهر لنا قائمة الطلبات الخاصة بنقل الكفالة

اضغط على ” موافقة ”.

تظهر لنا رسالة تحذيرية ” هل أنت متأكد من الموافقة على الطلب ” ونقوم بالضغط على خيار ” ok ” لإتمام طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية.

وبهذا الشرح نكون قد اتممنا كافة الخطوات المتعلقة بنقل الكفالة إلكترونيا وذلك من خلال موقع وزارة العمل التنمية الاجتماعية السعودية.