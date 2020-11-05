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طريقة نقل كفالة تابع والإقامة منتهية إلكترونياً عبر وزارة الموارد البشرية

بواسطة نانسي نبيل
طريقة نقل كفالة تابع والإقامة منتهية إلكترونياً عبر وزارة الموارد البشرية

طريقة نقل كفالة تابع والإقامة منتهية ضمن الأمور الهامة التي تخص الوافدين بالسعودية، يأتي هذا نتيجة لسوء تعامل الكفيل مع المكفولين مما ينتج عنه عدم قدرة المقيمين على نقل إقامتهم من كفيل إلى آخر، فيما خصصت المملكة عدة قوانين وحقوق بهدف الحفاظ على العدالة بين فئات المجتمع وحفظ الحقوق بين المواطن والمقيم من خلال خدمات إلكترونية متوفرة من قبل الوزارات منهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

1 شروط نقل كفالة تابع والإقامة منتهية
2 طريقة نقل كفالة تابع والإقامة منتهية إلكترونياً

شروط نقل كفالة تابع والإقامة منتهية

لـ نقل كفالة تابع إلكترونياً والتي وفرتها وزارة الموارد البشرية لإعادة الحقوق لمستحقيها ممن تخص الوافدين ضد ظلم الكفيل في حالة إن ساء التصرف معه، وهنا تتضمن نقل كفالة تابع منتهية إقامته عدة معايير على النحو التالي:-

  • امتناع الكفيل تجديد إقامة التابع ومرور شهر كامل دون أن يتخذ أي إجراءات لصالحه.
  • في حالة عدم دفع الراتب الشهري للعامل “حقه” لمدة ثلاث شهور متتالية.
  • تصنيف الكفيل في النطاق الأحمر مما يعني أن هذه المؤسسة أو الشركة غير ملتزمة بقوانين العمل السعودية.
  • ولكي يتم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول وليس عليك أي من المخالفات المرورية.

طريقة نقل كفالة تابع والإقامة منتهية إلكترونياً

عبر رابط وزارة الموارد البشرية الخطوات التالية:-

  • حدد الخدمات الإلكترونية، اختر المنشأة ثم عليك تسجيل الدخول.
  • ومنها اختر نقل عامل وافد.
  • قوم بتعبئة البيانات التي تشمل اسم صاحب المنشأة أو الكفيل ومعلومات عنك.
  • ثم اضغط على كلمة بحث.
  • سوف تظهر أمامك صفحة بها المعلومات وفي الأسفل إقرار بالموافقة على الشروط عليك وضع علامة (صح) في المربع.
  • ثم الضغط على إرسال.
  • سوف تظهر رسالة تفيد أن تم نقل كفالة العامل بنجاح.
نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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