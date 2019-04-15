طريقة نقل كفالة سائق خاص الى مؤسسة

نوضح لكم طريقة نقل كفالة سائق خاص إلي مؤسسة، حيث توفر وزارة العمل السعودي علي شبكة الأنترنت خدمة نقل كفالة سائق خاص بدون موافقة الكفيل وذلك عن طريق استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالعامل أو الموظف الوافد، حيث يمكن لجميع المقيمين والوافدين الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من اجل نقل الكفالة بعد انتهاء فترة العقد المسجلة بمكتب العمل بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلي مقار الوزارة المنتشرة بجميع مدن ومناطق المملكة، حيث سنوضح لكم متابعينا من داخل الأراضي الحجازية طريقة نقل الكفالات دون الحاجة للذهاب إلي فروع وزارة العمل المنتشرة في كل مكان مناطق الحجاز.

خطوات نقل كفالة سائق خاص إلي مؤسسة

وزارة العمل السعودية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع تويتر نشرت مقطع فيديو يوضح شرح طريقة نقل كفالة سائق خاص والعمالة بدون مراجعة مصلحة الجوازات السعودية وذلك عن طريق البحث برقم الإقامة الخاصة بالعامل الوافد، حيث يمكن مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة خطوات الاستعلام عن عامل وافد بكل سهولة، كما أننا سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة بادناه لكي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية العربية.

رابط موقع وزارة العمل نقل الكفالة

نرفق لكم اليوم رابط خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وزارة العمل، لكي يتمكن جميع أصحاب الشركات والعاملون بها الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفسار برقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم الجواز لمعرفة تفاصيل نقل الكفالة الخاصة بالسائقين العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

طريقة نقل كفالة عامل عن طريق موقع وزارة العمل

كما سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة إلكترونيا أولا يجب علي صاحب العمل أو المقيم الدخول علي الرابط الموضح لحضراتكم بداخل هذه المقالة للدخول مباشرة إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول، من ثم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة منه حتي يصل إلي خدمة نقل خدمة عامل وافد كما هو موضح بالصورة السابقة، وذلك من اجل اتباع باقي إجراءات استخراج وثيقة رسمية من الموقع تفيد بانه تم نقل كفالة المقيم بكل سهولة.

عقب الانتهاء من عملية البحث عن نتيجة خدمة الاستعلام عن موظف وافد نقوم بعدها بالتوجه إلي موقع ابشر الالكتروني تسجيل الدخول علي بوابة الجوازات السعودية الإلكترونية من اجل التأكد بانه تم نقل خدمة عامل وافد حالة وذلك بعد الانتهاء من مرحلة مراجعة الطلب والذي قام المسئولون بمطابقة بياناته والتي استمرت فترة تحت الدراسة، بعدها يمكن طباعة هذا المستند رسمي من اجل التنقل بكل سهولة من مؤسسة إلى اخري دون مراجعة الكفيل.

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