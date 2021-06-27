طريقة وشروط التقديم في الكلية التقنية 1442 عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتقديم في الكلية التقنية 1443هـ من خلال عدة برامج مختلفة في التخصصات للبنين والبنات صباحي ومسائي وفق المواعيد المحددة للخطة الزمنية للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) تماشياً مع الخطة الاحترازية والحفاظ على سلامة الطلاب، على أن يستوفي كل متقدم / متقدمة الشروط والمؤهل المطلوب لكل تخصص على حدى.

شروط التقديم في الكلية التقنية 1442

حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني للتقديم على البرامج (التقني صباحي ومسائي – برنامج بكالوريوس- اللغة الإنجليزية – دبلوم المعاهد الصناعية – معهد التدريب والسجون – دبلوم معهد العمارة والتشييد الثانوي، بالمعايير التالية:-

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يتجاوز العمر الثلاثين عاماً وقت التقديم.

تقديم المؤهل الدراسي بحسب التخصص بشرط أن لا يكون قد مضى على التخرج خمس سنوات.

يجب اجتياز اختبارات قياس.

لا يكون المتقدم مسجل في أي برنامج آخر بحيث تكون المرة الأولى للتقديم في الكلية.

مواعيد التسجيل في برنامج التدريب المهني 1443

خطوات التقديم في الكلية التقنية 1442

التسجيل متاح في أكثر من برامج وتخصصات تشمل فيها الصباحي (التقنية الإدارية – تقنية المعمارية و المدنية والمساحة – تقنية السيارات – الحاسب الآلي – تقنية ميكانيكية وكهربائية – تقنية تكنولوجية)، فيما يشمل البرنامج المسائي تقنية الإدارة المكتبية و تقنية الإنشاءات المدنية..أما عن خطوات التسجيل على النحو التالي:-

الدخول عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط المباشر لـ بوابة القبول (قبولي).

عليك تعبئة استمارة التسجيل الموجودة أمامك من البيانات المطلوبة التي تشمل (نوع بطاقة الهوية – رقم بطاقة الهوية – تاريخ الميلاد بالهجري – البريد الإلكتروني – رقم الجوال ثم تأكيده – رمز التحقق الموجود في الأخر).

عليك قراءة إقرار التعهد بالشروط والأحكام.

ثم الضغط على كلمة تسجيل.

جدير بالذكر أن عميد الكلية التقنية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان أن عملية القبول وإعلان النتائج تكون من خلال إرسال رسائل نصية تفيد بالقبول عبر أرقام الهواتف الجوالة المسجلة أثناء التقديم.