طقس الخميس في السعودية: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، في تقريرها الذي أصدرته اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسود يوم غد الخميس الموافق 2 مايو 2019، أن تتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها تم نشره على موقعها الإلكتروني، أن السماء من المتوقع أن تكون غائمة بشكل جزئي، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق القصيم والرياض والشرقية،أما عن حالة البحر الأحمر، فقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح المؤثرة سوف تكون غربية إلى شمالية غربية، تصل سرعتها إلى 32 كم/ ساعة، وتتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ومتر ونصف.

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بالنسبة للخليج العربي فتؤثر عليه غدا رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 16-36 كم/ ساعة، ويبلغ ارتفاع الأمواج متر ونصف.

وتبعا لما أعلنته هيئة الأرصاد، تسجل منطقة مكة المكرمة يوم غدا أعلى درجات الحرارة لتصل نهارا إلى 41 درجة مئوية، أما منطقة أبها فتسجل غدا أقل درجة حرارة بالمملكة ب17 درجة مئوية.

وقد قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتحذير من طقس غير مستقر، يؤثر على مناطق المملكة، وأشارت أن الخرائط الجوية تشير إلى وجود تقلبت في الطقس هذه الأيام من فصل الربيع، ويرجع ذلك إلى مرور جبهات هوائية ذات نطاق واسع قد تغطي دول بأكملها.

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