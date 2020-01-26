طقس الرياض..أجواء شديدة البرودة قد لا تٌحتمل درجات الحرارة تسجل أدنى معدلاتها بالسعودية

طقس الرياض، حيث سجلت درجات الحرارة في الرياض اليوم ثلاث مئوية، فيما هبت رياح شديدة البرودة، فيما تفاعل المغردون على تويتر بوسم “برد الرياض” لما وصلت إليه الحرارة لأدنى معدلاتها في هذا الوقت من العام، وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت بيان توقعات حالة الطقس في السعودية أنه يشهد انخفاضاً ملموساً مع نشاط الرياح السطحية مما تزيد الشعور ببرودة الطقس أكثر من اللازم.

حالة الطقس في المملكة السعودية

صرحت الأرصاد وحماية البيئة أن استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة، حيث أعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض توجيهات لقائدي المدارس قرار إلغاء الصفوف الصباحية اليوم من أجل الحفاظ على صحة الطلاب نظراً لما وصلت إليه درجات الحرارة من برد شديد.

كما صرح خبراء الطقس أن المملكة تعيش بدايات موجات الشبط المصحوبة برياح شديدة تسمى بنوء الشبط، حيث أوضحوا أنها تستمر حتى منتصف هذا الأسبوع وتعد من أشد الموجات الباردة التي تشهدها السعودية طبيعياً وفقاً للمناخ المتوقع من الأرصاد.

كما لفت الخبراء أن درجة الحرارة منقسمة إلى قسمين :- الأولى درجة مقاسة والثانية درجة محسوسة المقاسة هي التي تسجلها الأجهزة، أما المحسوسة هي التي يحس بها الأجساد والتي هي أيضاً تزيد من شدة الرياح.

درجات الحرارة في السعودية

يمكن معرفة حالة الطقس في جميع مناطق المملكة فضلاً عن توقعات طقس الخمس أيام المقبلة من خلال الدخول على رابط موقع الأرصاد العامة وحماية البيئة ، فتظهر المعلومات عن طقس السعودية بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة ومستوى الرؤية وسرعة الرياح.

وفي هذا السياق قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: أن الشتاء ينكمش فعلياً بعد أسبوعين.