طقس السعودية: استمرار تعليق الدراسة الحضورية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المركز الوطني للأرصاد استمرار تعليق الدراسة الحضورية واستكمالها عبر منصة مدرستي (التعلم عن بعد)، نظراً لسوء الأحوال الجوية حفاظاً على الطلبة والطالبات من الأمطار الرعدية المصحوبة بوخزات من البرد، حيث رفع الإنذار المبكر حالة الاستعداد لتصدي الحالة المطرية والعواصف الشديدة التي تجتاح عدة محافظات في المملكة العربية السعودية، وتشمل التنبيهات على محافظات (المدينة المنورة – مكة المكرمة – حائل – القصيم – جدة – الليث – رابغ – خليص – الطائف – المهد – وادي الفرع – الباحة – الجوف – الحدود الشمالية – جازان)، هذا بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأمامية بسبب كثرة الضباب على أجزاء متفرقة من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على جبل اللوز والمرتفعات في منطقة تبوك.

المركز الوطني للأرصاد السعودية

رفع المركز الوطني للأرصاد الإنذار من التقلبات الجوية والعواصف المصحوبة بالأمطار الغزيرة على بعض المحافظات بالمملكة، والذي يستمر حتى غداً الساعة العاشرة صباحاً.

الرياح السطحية

أما عن الرياح السطحية فتكون على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية شمالية بسرعة 20 : 40 كم في الساعة، بينما تصل السرعة لأكثر من 50 كم في الساعة مع السحب والأمطار الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة من 15 : 30 كم /الساعة على الخليج العربي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وفق بيان الأرصاد العامة يرتفع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر متوسط إلى هائج على الجزئين الأوسط والجنوبي، بينما على منطقة الخليج العربي ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

بيان درجات الحرارة في مناطق السعودية

في هذا التقرير بيان بالظواهر الجوية المتوقعة على محافظات المملكة العربية السعودية:-

تحذيرات إدارات التعليم السعودية بشأن حالة الطقس

أهابت إدارات التعليم جميع منسوبيها من المعلمين والمعلمات والطلاب توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات وأخذ الحيطة من تلك الأجواء، خاصة الإبتعاد عن مناطق التي تجري بها السيول وبطون الأودية من أجل المحافظة على سلامة الجميع، وفي هذا الصدد شدد المركز الوطني للأرصاد التوعيات لجميع سكان المملكة بضرورة متابعة حالة الطقس بصورة دورية لمعرفة توقعات الطقس عبر الموقع ncm.gov.sa كما انه يعرض درجات الحرارة لمدة خمسة أيام قادمة.