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طقس السعودية اليوم الأحد الموافق 23-06-2019 سحب رعدية وغبار بالعديد من المناطق

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
طقس السعودية اليوم الأحد الموافق 23-06-2019 سحب رعدية وغبار بالعديد من المناطق
حالة الطقس في مصر والسعودية

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع كلمة دوت أورج طقس السعودية لهذا اليوم الأحد الموافق 23-06-2019 ، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة في دولة المملكة عن إستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، وذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وأجزاء من الشرقية والرياض ونجران وذلك اليوم الاحد الموافق 23-06-2019 بإذن الله .

تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس اليوم في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت من خلال تقريرها للطقس اليوم الأحد الموافق 23-06-2019 ، تكون تبقى السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

هذا وفيما يتعلق بحركة الرياح فقد توقعت دائرة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في دولة المملكة على أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلي غربية بسرعة 20-45 كيلو / ساعة ، بالإضافة إلى إرتفاع الموج من متر إلي مترين ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة .

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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