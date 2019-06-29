طقس السعودية| غبار وأتربة على مكة والمدينة وأمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في بيانها الصادر اليوم عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت ، وفيه تحذر الهيئة من تكون سحب رعدية يصاحبها أمطار رعدية ، ونشاط رياح سطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ومنها جازان وعسير والباحة.

غبار وأتربة

وقالت الهيئة إن هناك نشاطا في الرياح السطحية التي يصاحبها غبار وأتربة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والأجزاء الشرقية منها خاصة، ومناطق الشمالية والجوف.

حركة الرياح

وأشار البيان إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية وسرعتها من 18 إلى 42 كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

حالة البحر

أم عن حالة البحر متوسط الموج، إنما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية وسرعتها من 12 إلى 34 كم / ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.