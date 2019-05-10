طقس السعودية 6 رمضان ممطر على 7 مناطق

أوضحت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة أن طقس اليوم 6 رمضان 1440 في المملكة العربية السعودية تكون فيه الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح سريعة ونشطة تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، إذ تشمل التقلبات الجوية حالة من هطور الأمطار على مرتفعات مناطق جازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير ، والرياض ومناطق متفرقة من مدينة القصيم.
طقس السعودية 6 رمضان
توقعت هيئة الأرصاد العامة وحماية البيئة أن يستمر تأثير الغبار والعوالق الترابية التي تؤدي لانخفاض الرؤية على المدى الأفقي، على منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
درجات الحرارة في السعودية
- القبلتين +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- سلطانة +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب خيف
- الحزامي +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- بدر +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- ينبع +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- رابغ +25 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- ام لاجج +22 °C قليل الغيوم
- المويه الجديد +25 °C قليل الغيوم
- الجموم +26 °C قليل الغيوم
- جدة +25 °C قليل الغيوم
- مكة +26 °C كثير من الغيوم
- عفيف +28 °C قليل الغيوم
- الهدا +21 °C قليل الغيوم
- الطائف +18 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- تيماء +18 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- وجه +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- حائل +18 °C قليل الغيوم
- تربة +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الرس +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الفويلق +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- البكيرية +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- غاسيم +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- عنيزة +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- مرسى علم +23 °C قليل الغيوم
- الدوادمي +27 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- بريدة +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- المذنب +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- جبيت +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- دوبه +22 °C قليل الغيوم
- المينداك +21 °C قليل الغيوم
- ساجر +25 °C قليل الغيوم منطقة
- الباحة +19 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- تبوك +19 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- التنومه +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الزلفي +25 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- القصير +22 °C قليل الغيوم
- تبالة +23 °C قليل الغيوم
- بيشة +23 °C قليل الغيوم
- بور سودان +26 °C قليل الغيوم
- مرات +26 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- سكاكا +17 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الأرطاوية +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- سفاجا +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- صوير +17 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- ماكادي باي +23 °C قليل الغيوم
- المجاردة +30 °C قليل الغيوم
- سواكن +26 °C قليل الغيوم
- تمير +26 °C قليل الغيوم
- النماص +17 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- شرم الشيخ +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الغردقة +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- كوم أمبو +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الجونة +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- دهب +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- أسوان +24 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- إدفو +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- طبرجل +17 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- رفحاء +19 °C قليل الغيوم
- طوكر +25 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- كوسه +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- نويبع +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الأقصر +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- قنا +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- إسنا +23 °C قليل الغيوم
- الرياض +30 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- عقبة +12 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- سانت كاترين +13 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- طابا +20 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الطور +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الجافر +15 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- إيلات +19 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- عرعر +19 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- دشنا +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- معن +15 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- أبها +16 °C قليل الغيوم
- السليل +31 °C قليل الغيوم خميس
- مشيط +15 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- نجع حمادي +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- ات تايييباه +13 °C كثير من الغيوم
- الدلم +30 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- البتراء +12 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- فرشوط +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- القيصومة +23 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- البلينا +22 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- القريات +16 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- الدرب +28 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- بوشايره +12 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- جرجا +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- غوريات +16 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- تورايف +16 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- طفيلة +13 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- المنشأة +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- أخميم +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- سوهاج +21 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- المازار +13 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب متسفيه
- رامون +12 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- ات تايييباه +15 °C قليل الغيوم
- مسلية +29 °C سماء صافية مع عدم وجود السحب
- كاراك سيتي +11 °C
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